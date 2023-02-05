Sapanca’da doğanın keyfini bungalovlarda çıkarın

Sapanca bungalov evlerde huzurlu bir tatil yapmak isteyenlerin favori rezervasyon sitesi Bungalov.com.tr'de Sapanca kiralık bungalov ve villalar sizi bekliyor.

ISITMALI HAVUZLU BUNGALOVLAR MI YOKSA VİLLALAR MI?

İster ısıtmalı havuzlu bungalovlar isterseniz de villalar, Sapanca tatilinizi unutulmaz kılacak konaklama seçenekleri arasında değerlendirebileceğiniz bir başka alternatifler.





SAPANCA BUNGALOV EVLERİ İÇİN GÜVENİLİR REZERVASYON SİTESİ BUNGALOV.COM.TR

Sapanca'nın huzur verici atmosferinde bungalov ev tatili yapmak için tek yapmanız gereken; Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) tarafından doğrulanmış, güvenilir rezervasyon sitesi Bungalov.com.tr'ye girmek ve gelişmiş arama seçenekleri ve filtreleriyle size en uygun tesisi bulmak.

İşte Sapanca'da ve Türkiye'nin istediğiniz her bölgesinde bungalov tatiliniz için ilk aşama olan güvenilir rezervasyon kısmı tamamlandı.





SIRA SAPANCA TATİLİNİZDE BİLMENİZ GEREKENLERDE:

Sakarya'nın sakin ve saklı cenneti olarak nitelendirilen Sapanca ilçesi Akdeniz iklimi ile Karadeniz iklimi arasında geçiş özelliği göstermektedir. Kışlar bol yağışlı, yazlar sıcak ve kurak geçmektedir. Bu doğrultuda kıyafetlerinizi seçtiğiniz mevsime göre hazırlayabilirsiniz.

Marmara Bölgesi'nde kısa süreli tatiller için sıklıkla tercih edilen Sapanca, sezon dönemlerinde yoğun bir ilgiyle karşılaşmaktadır. Bu nedenle rezervasyonlarınızı ve tatil aktivitelerinizi önceden planlamak sizi bu dertten kurtaracaktır.





Mavi-yeşil bir belde oluşuyla Sapanca; doğa sporları ve etkinlikleri için oldukça elverişlidir. Ekim sonrası ATV ve offroad aktiviteleri için harika zamanlama. Öte yandan M.Ö. 1200 yıllarına dayanan tarihi geçmişi kültür gezileri için de uygun olduğunu göstermektedir.

Her geçen gün gelişen ve yeni açılan turistik mekânlarıyla, sevimli kafe ve lokantalarıyla Sapanca her zaman sevilen bir yer olmuştur.

Sapanca Gölü, Kartepe Kayak Merkezi, Soğucak Yaylası, Maşukiye, Sukay Park, Justinianos Köpsürü, Keremali Yaylası, Poyrazlar Gölü Tabiat Parkı, Sakarya Su Sporları Kulübü, Sakarya İl Orman Parkı, Bağdat Caddesi, Bisiklet ve Yürüyüş Yolu burada gezilecek yerlerinde başında geliyor.

Yeme-içme olarak tercih edebileceğiniz mekânlar arasında ise Reis'in Yeri, Meşelik Park Restoran, Natürköy, Uğurlu Dükkân, Adıbahçe, Çiftlik Restaurant, Titiz Izgara, Fitos Cafe, Sopeli Doğal Yaşam Köyü, Mezelist, Sasa Harmanlık Restoran, Maja Kırkpınar bulunuyor.





SAPANCA'DA BUNLARI YAPMADAN DÖNMEYİN:

Sapanca Gölü çevresini bisikletle turlayın.

Belediyenin yaptığı Uzunkum Bisiklet ve Yürüyüş Yolu'nda ister bisikletle gezin isterseniz tempolu güzel bir yürüyüşün keyfini çıkarın.

Yeşilliklerin içindeki villalardan oluşan, büyük park ve bahçeleriyle ferah bir ortam sunan Kırkpınar Mahallesi'nde dolaşın.

Kırkpınar'da yazın etkinlik ve konserlerin merkezi olan Bağdat Caddesi'nde güzel bir gün geçirin.

Sapanca tatilinizi mutlaka Beverly Hills tadındaki villalarda ve doğa içindeki tiny house ve bungalow tarzı evlerde yapın.





En iyi kahvaltıcılardan serpme kahvaltının tadını çıkarın.

Sapanca Gölüne karşı bir balıkçı teknesinde leziz bir akşam yemeği yiyin.

Deniz bisikleti, sandal, kano, ATV, paintball ya da zipline gibi eğlenceli aktivitelere katılın.

Bölgenin Spa ve Wellness otellerinde bedeninizi ve zihninizi rahatlatıcı bir bakım seansına girin.