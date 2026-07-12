Özgürlüğe park et!

Karavan tatili son yıllarda sadece bir trend değil, adeta bir yaşam biçimi haline geldi. Kendi kurallarınızı özgürce yazabildiğiniz bu tatil konseptinde ne erken kahvaltı zorunluluğu var ne de çıkış saati telaşı... Sadece siz, yol ve manzaranız... İster denizin hemen yanı başında ister ormanın ortasında... Sabah kahvenizi dalga sesleri eşliğinde içip, akşamını yıldızların altında kapatabilirsiniz. İşte bu özgürlük hissi, karavan yolculuğunu vazgeçilmez kılıyor.

Ancak iyi bir rota kadar, doğru karavan parkını seçmek de bu deneyimin en kritik parçası. O nedenle Ege'den Akdeniz'e, İç Anadolu'dan Marmara ve Karadeniz'e en iyi karavan park rotalarını araştırdık. Türkiye'nin dört bir yanındaki bu rotalar size sadece manzara değil, his de sunuyor...

İLK DURAĞIMIZ ELBETTE EGE

Karavanla yolculuk denildiğinde akla ilk gelen durak elbette Ege kıyıları. Çünkü Ege, karavan ruhunu en iyi taşıyan coğrafyalardan biri... Hafif esen rüzgâr, tuz kokusu ve çam ağaçları eşliğinde kamp yapmak, tam bir Egeli olmak...

Ege'de ilk durağımız Muğla Akyaka... Burada çam ağaçlarının gölgesinde uyanıp Gökova'nın serin sularına kendinizi bırakmak, sabahın en güzel ritüellerinden biri... Geniş alanı, temel ihtiyaçları karşılayan altyapısı ve huzurlu atmosferiyle burası tam bir klasik. Biraz daha hareket arayanlar için Didim Altınkum ise bambaşka bir deneyim sunuyor. Denizle iç içe, ama bir o kadar da canlı... Akşamları sahil boyunca yürürken karavan hayatının aslında ne kadar özgür olduğunu hissedersiniz.

BONUSLU BİR AKDENİZ

Rotanızı güneye çevirdiğinizde Akdeniz sizi sıcak yüzüyle karşılıyor. Akdeniz demek, uzun yaz akşamları, turkuaz deniz ve bol oksijen demek. Burada en güzel rotalardan biri Kaş... Karavancıların da vazgeçilmezi olan Kaş karavan parkları bir tatilde aradığınız hemen her şeyi size sunuyor. Manzara, deniz, kum, güneş ve eğlence... Bir de bonusu var. Kaş dalış meraklıları için mükemmel bir lokasyon.

Biraz daha sakinlik arayanlar için Mersin Anamur ise gerçek bir kaçış noktası. Kalabalıktan uzak, doğayla baş başa... "Ben kafa dinlemeye geldim" diyenlerin favorisi...

YAKINLARIN GÖZDESİ SAPANCA

"Uzağa gidemem ama nefes almam lazım" diyorsanız, Marmara Bölgesi tam size göre. Mesela Sakarya Sapanca... Göl manzarası, temiz hava ve sakinlik... İstanbul'dan sadece birkaç saat uzaklıkta ama ruh hali tamamen başka bir dünya. Sapanca'da göl kenarında geçirilen bir hafta sonu, haftanın tüm yorgunluğunu unutturuyor. Sabah göl manzarasına uyanmak, akşam ateş başında sohbet etmek... Basit ama çok değerli anlar.

İstanbul'daki karavancıların bir diğer gözdesi çok bilinmese de Şarköy... Denize sıfır, uzun yürüyüşler ve bol bol gün batımı... Yaz akşamlarının tadını çıkarmak isteyenler için birebir.

GÖZÜNÜ AÇTIĞINDA İLK MANZARAN BALONLAR

İç Anadolu'ya geldiğinizde manzara değişiyor ama büyü devam ediyor. Kapadokya'da sabah gözünü açıyorsun, gökyüzü balonlarla dolu... Akşam ateş başında hikâyeler... Burası sadece bir kamp alanı değil, adeta bir deneyim. Karavanınızın kapısını açtığınızda karşınıza çıkan manzara, bu yolculuğun en unutulmaz karelerinden biri oluyor.

ROTAMIZ YAYLALAR!

Karavanla yolculuk sadece deniz demek değil. Karadeniz'e doğru çıktığınızda doğa bambaşka bir yüzünü gösteriyor. Ordu Perşembe Yaylası'nda sislerin arasında uyanmak, adeta başka bir dünyaya gözlerinizi açmak gibi... Amasra'da ise tarih ve deniz iç içe... Sabah kahvaltısını liman manzarasında yapıp, akşam dar sokaklarda gezmek mümkün.

KARAVANPARK KAMP FİYATLARI NE KADAR?

Karavan parkları ise bu yolculuğun görünmeyen kahramanları. Artık sadece bir konaklama alanı değil, küçük yaşam merkezleri haline geldiler. Elektrik, su, internet, ortak alanlar... Tabi her birinin fiyatları da farklı. 2026 güncel karavan park fiyatları şöyle:

EGE BÖLGESİ

Akyaka Orman Kampı – Muğla

Karavan gecelik: 1.500-1.750 TL (Yüksek sezonda fiyat artıyor.)

İlave kişi: ~200-250 TL

Otopark: ~300 TL (tek seferlik) Altınkum / Didim Karavan Parkları

Ortalama karavan gecelik: 900- 1.500 TL

AKDENİZ BÖLGESİ

Kaş Kamping – Antalya

Karavan gecelik: 1.200-2.000 TL

Deniz manzaralı alanlar daha pahalı

Yazın (Temmuz–Ağustos): 2.000 TL'ye yaklaşır Anamur / Anemurium – Mersin

Karavan gecelik: 700-1.200 TL

Daha sakin ve uygun fiyatlı segment.

MARMARA BÖLGESİ

Sapanca Karavan Park – Sakarya

Karavan gecelik: 1.000-1.800 TL

Hafta sonu fiyatları daha yüksek

Şarköy Karavan Alanları – Tekirdağ

Karavan gecelik: 800-1.400 TL

Yaz sezonunda ciddi artış oluyor.

KARADENİZ BÖLGESİ

Perşembe Yaylası – Ordu

Karavan alanı: 300-800 TL

Bazı alanlar ücretsiz / altyapısız olabilir

Amasra – Bartın

Karavan gecelik: 800-1.300 TL

Şehir merkezine yakınlık fiyatı etkiliyor.

İÇ ANADOLU

Kapadokya Karavan Park – Nevşehir

Karavan gecelik: 900-1.500 TL

Balon manzaralı alanlar premium fiyatlı.