Gün batımının en güzel adresleri

Akşam güneşi herkes için farklı anlamlar taşır. Kimileri güne doğan ilk ışıklarla başlamayı sever, kimileri ise günün vedasını izlemeyi... Ben de akşam güneşini seyredip hayallere dalanlardanım. Çok romantik biri olduğumu söyleyemem ama gün batımının insana hissettirdiği o dinginliğin de ayrı bir büyüsü olduğuna inanırım. Yılın 300 günü güneş alan ülkemizde bu manzarayı yakalayacak o kadar güzel yerler var ki... Gelin yaz tatilinde günü uğurlamak için rotanızı çevirebileceğiniz ve çekeceğiniz fotoğraflarla anı ölümsüzleştireceğiniz en etkileyici romantik gün batımı duraklarına bakalım...

İKİ BİN YILLIK TARİHE EŞLİK EDİN

Ölmeden önce yapılması gerekenler listesi vardır ya, Güneşin Başkenti olarak adlandırılan Adıyaman'daki Nemrut Dağı'nda gün batımını izlemek de o listede ilk sıralarda yerini almalı... Burada günü batırmak yalnızca bir manzaraya değil, iki bin yıllık tarihe tanıklık etmek anlamına geliyor. Antalya'nın Kaş ilçesi sınırlarındaki Patara Plajı'nda, kilometrelerce uzanan eşsiz sahilin yanı sıra geçmişte Yeşilçam filmlerinin çöl sahnelerine ev sahipliği yapan altın sarısı kum tepeleri, sunduğu çöl atmosferi ve eşsiz gün batımı manzarasıyla tatilcilerin uğrak noktalarından biri... Öte yandan Kaş'ta Meis'e karşı güneşin batışını izlemek ve bu anı ölümsüzleştirmek için birbiriyle yarışanları görürseniz şaşırmayın.

ATHENA TAPINAĞI'NDAN EGE'YE BAKIŞ

Çanakkale'nin Behramkale köyündeki Athena Tapınağı, Ege'nin en büyüleyici gün batımı noktalarından biri. Ufukta Midilli Adası'nın silueti belirirken, güneş antik sütunların arasından denize doğru iner ve müthiş bir kadrajla adeta fotoğraf çekimi için poz verir. Bozcaada'nın batı ucundaki Polente Feneri, Türkiye'de gün batımı denince akla gelen ilk adreslerden biri. Rüzgârgülleri, deniz ve güneşin oluşturduğu tablo her akşam yüzlerce ziyaretçiyi aynı noktada buluşturuyor.

VADİLER KIZIL RENGE BÜRÜNÜYOR

Kapadokya'da gün her ne kadar balona binmek için çok erken saatlerde başlasa da gün batımı da en az gün doğumu kadar bu bölgeyi özel kılıyor. Güneşin her açısı peribacalarına bambaşka bir güzellik katıyor. Zira, Kızılçukur Vadisi ve Güllüdere Vadisi, adını günün bu saatlerinde aldığı renkten alıyor. Kızıl Vadi seyir terası poz için en güzel nokta.

İKİ DENİZİN BULUŞTUĞU SON IŞIK

Datça Yarımadası'nın en batısında yer alan Knidos'ta güneş, Ege ile Akdeniz'in kesiştiği ufukta kayboluyor. Antik limanın taşları üzerinde oturup günü uğurlamak, bu rotanın en unutulmaz anlarından biri...

TAŞ SOKAKLARDAN GÜN BATIMINA

Ayvalık'ın incisi Cunda'da güneş, tarihi taş evlerin ve balıkçı teknelerinin arasından denize iner. Aşıklar Tepesi ve Taksiyarhis çevresi, fotoğraf tutkunlarının en sevdiği noktalardan. Öte yandan Ayvalık'ın simgelerinden Şeytan Sofrasını da unutmamak gerek. Adanın yüksek bir noktasında yer alan bu doğal seyir terası ,panoramik Ayvalık ve Midilli Adası manzarası sunuyor.