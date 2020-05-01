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Kaymakam Mehmetbeyoğlu OSB’nin altyapı çalışmalarını inceledi

’ın Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, Erciş Organize Sanayi Bölgesi alanındaki altyapı çalışmalarını yerinde inceledi.Erciş Organize Sanayi Bölgesinin konumu itibariyle stratejik bir öneme sahip olduğunu belirten Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın beyan ettiği ‘İstihdam Seferberliği 2019’ programı kapsamında ilçemizde de istihdamın oluşturulmasında büyük önem arz eden organize sanayi bölgesinin altyapısının güçlendirilmesi ve daha fazla istihdam oluşturulması noktasında başlatılan çalışmalar devam ediyor. Sanayicilere yeni yatırım ve üretim alanlarının oluşturulması

Giriş Tarihi: 1.5.2020 12:45 Güncelleme Tarihi: 1.5.2020 13:30 ABONE OL
Kaymakam Mehmetbeyoğlu OSB’nin altyapı çalışmalarını inceledi
Van’ın Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, Erciş Organize Sanayi Bölgesi alanındaki altyapı çalışmalarını yerinde inceledi.
Erciş Organize Sanayi Bölgesinin konumu itibariyle stratejik bir öneme sahip olduğunu belirten Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın beyan ettiği ‘İstihdam Seferberliği 2019’ programı kapsamında ilçemizde de istihdamın oluşturulmasında büyük önem arz eden organize sanayi bölgesinin altyapısının güçlendirilmesi ve daha fazla istihdam oluşturulması noktasında başlatılan çalışmalar devam ediyor. Sanayicilere yeni yatırım ve üretim alanlarının oluşturulması amacıyla yaşama geçirilen Erciş OSB’nin ilçemiz ve bölge ekonomisine de büyük katkılar sağlayacak. Bu konuda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank’a, Van Milletvekilimiz Abdulahat Arvas’a ve Van Valimiz Mehmet Emin Bilmez’e bu süreç içerisinde vermiş oldukları desteklerden dolayı zatıalilerine ayrı ayrı teşekkürlerimi sunarım” dedi.
İnceleme gezisi, yapılan çeşitli değerlendirmelerin ardından sona erdi.

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Kaymakam Mehmetbeyoğlu OSB’nin altyapı çalışmalarını inceledi
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