2020'de en çok kazanan 10 aktör açıklandı! Dwayne Johnson zirveyi bırakmadı işte kazancı... | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:48
00:15
00:51
00:15
01:53
Son dakika | Yunan alarmda! Avrupa ve ABD'den destek istedi | Video 12.08.2020 | 15:14
00:36
ABD'deki Disney stüdyolarına yıldırım düşme anı kamerada | Video 12.08.2020 | 12:41
01:52
01:22
00:27
Arkadaşından ödünç aldığı lüks aracı 2.9 saniyede paramparça etti | Video 11.08.2020 | 17:32
02:07
01:31
00:20
03:37
02:16
Son dakika! Lübnan Başbakanı Diyab istifa etti! | Video 10.08.2020 | 18:08
00:43
Yunanistan'da NAVTEX paniği | Video 10.08.2020 | 12:06
00:23
Trump çıldırdı... Kürsüyü terk etti | Video 09.08.2020 | 19:29
04:52
04:38
00:47
00:14
Hindistan’da yolcu uçağı kazası: Ölü ve yaralılar var | Video 08.08.2020 | 09:51
Forbes dergisi her yıl düzenlenen en fazla kazanan 10 aktör listesinin 2020 versiyonunu yayınlandı. "The Rock" ünvanını taşıyan Amerikalı aktör Dwayne Johnson geçen yıl olduğu gibi bu sene de 87,5 milyon dolar geliriyle listenin başında yer aldı.