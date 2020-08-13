2020'de en çok kazanan 10 aktör açıklandı! Dwayne Johnson zirveyi bırakmadı işte kazancı... | Video

Forbes dergisi her yıl düzenlenen en fazla kazanan 10 aktör listesinin 2020 versiyonunu yayınlandı. "The Rock" ünvanını taşıyan Amerikalı aktör Dwayne Johnson geçen yıl olduğu gibi bu sene de 87,5 milyon dolar geliriyle listenin başında yer aldı.