Video Dünya 55 milyon Dolar ödeyen 3 kişi uzay görevine başladı! 'Axiom Space' kendi uzay istasyonunu kuracak
55 milyon Dolar ödeyen 3 kişi uzay görevine başladı! 'Axiom Space' kendi uzay istasyonunu kuracak

55 milyon Dolar ödeyen 3 kişi uzay görevine başladı! 'Axiom Space' kendi uzay istasyonunu kuracak

09.04.2022 | 16:07

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Uzay yolculukları için çok önemli bir adım atıldı. Axiom Space’in düzenlediği ve tamamı özel bir şirket tarafından yönetilen Uluslararası Uzay İstasyonu görevi başladı, 10 gün sürecek uzay yolculuğu için 3 kişi 55 milyon dolarlık bilet ücreti ödedi.

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