55 milyon Dolar ödeyen 3 kişi uzay görevine başladı! 'Axiom Space' kendi uzay istasyonunu kuracak

Uzay yolculukları için çok önemli bir adım atıldı. Axiom Space’in düzenlediği ve tamamı özel bir şirket tarafından yönetilen Uluslararası Uzay İstasyonu görevi başladı, 10 gün sürecek uzay yolculuğu için 3 kişi 55 milyon dolarlık bilet ücreti ödedi.