Video Dünya ABD’ de sıra dışı olay! Hamile olduğunu bilmeyen yolcu uçakta doğum yaptı | Video

ABD’ de sıra dışı olay! Hamile olduğunu bilmeyen yolcu uçakta doğum yaptı | Video

ABD’ de sıra dışı olay! Hamile olduğunu bilmeyen yolcu uçakta doğum yaptı | Video
05.05.2021 | 17:25

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

ABD’ de sıra dışı olay! Hamile olduğunu bilmeyen yolcu uçakta doğum yaptı | Video 01:21
ABD’ de sıra dışı olay! Hamile olduğunu bilmeyen yolcu uçakta doğum yaptı | Video 05.05.2021 | 17:25
New York’ta Asyalı kadına çekiçli saldırı | Video 00:58
New York’ta Asyalı kadına çekiçli saldırı | Video 05.05.2021 | 14:51
İran'ın propaganda videosunda ABD Kongre Binası havaya uçuruldu | Video 00:10
İran'ın propaganda videosunda ABD Kongre Binası havaya uçuruldu | Video 05.05.2021 | 11:19
Kopan elektrik tellerinin altında kalmaktan son anda kurtuldular | Video 01:02
Kopan elektrik tellerinin altında kalmaktan son anda kurtuldular | Video 05.05.2021 | 10:40
İsrail polisinden Filistinli gence George Floyd olayını hatırlatan gözaltı | Video 02:01
İsrail polisinden Filistinli gence "George Floyd" olayını hatırlatan gözaltı | Video 05.05.2021 | 10:00
Vakalar neden bu kadar arttı? Hindistan’da yaşayan Jamaluhdeen ülkedeki felaketi anlattı 20:44
Vakalar neden bu kadar arttı? Hindistan’da yaşayan Jamaluhdeen ülkedeki felaketi anlattı 05.05.2021 | 09:26
Kırgızistan-Tacikistan sınırındaki çatışmada ateş altında kalan Kırgız köyleri görüntülendi | Video 02:28
Kırgızistan-Tacikistan sınırındaki çatışmada ateş altında kalan Kırgız köyleri görüntülendi | Video 04.05.2021 | 15:05
Rusya'da bir otelde yangın: 2 ölü | Video 01:33
Rusya'da bir otelde yangın: 2 ölü | Video 04.05.2021 | 14:18
İngiltere’de korkutan patlama | Video 00:17
İngiltere’de korkutan patlama | Video 04.05.2021 | 14:05
Bisikletli kişiler korkuttu, genç kadın tren yoluna düştü | Video 00:23
Bisikletli kişiler korkuttu, genç kadın tren yoluna düştü | Video 04.05.2021 | 12:02
Hindistan'da Kovid-19 kurbanlarının cesetleri kiralanan dozerlerle taşınıyor 00:39
Hindistan'da Kovid-19 kurbanlarının cesetleri kiralanan dozerlerle taşınıyor 04.05.2021 | 11:42
SON DAKİKA: Meksika'da facia! 15 ölü, 70 yaralı... Olay yerinden ilk görüntüler 01:35
SON DAKİKA: Meksika'da facia! 15 ölü, 70 yaralı... Olay yerinden ilk görüntüler 04.05.2021 | 09:23
Moskova'da havalimanına maskesiz giren yolcu, güvenlik görevlisine saldırdı | Video 00:58
Moskova'da havalimanına maskesiz giren yolcu, güvenlik görevlisine saldırdı | Video 03.05.2021 | 14:58
Hindistan'da Kovid-19'a karşı verilen yaşam mücadelesi kamerada | Video 00:13
Hindistan'da Kovid-19'a karşı verilen yaşam mücadelesi kamerada | Video 03.05.2021 | 14:33
Rusya'da gaspçının yumrukladığı 15 yaşındaki çocuk komaya girdi | Video 01:01
Rusya'da gaspçının yumrukladığı 15 yaşındaki çocuk komaya girdi | Video 03.05.2021 | 10:50
Koronavirüsün başlangıç noktasıydı! Çin'in Wuhan kentinde müzik festivali 01:11
Koronavirüsün başlangıç noktasıydı! Çin'in Wuhan kentinde müzik festivali 02.05.2021 | 21:42
İsrail’de Ben Gurion Uluslararası Havaalanı yakınlarında yangın | Video 00:52
İsrail’de Ben Gurion Uluslararası Havaalanı yakınlarında yangın | Video 02.05.2021 | 17:13
İngiltere’de bir garip olay: Süt şişesi sandılar, el bombası çıktı | Video 00:44
İngiltere’de bir garip olay: Süt şişesi sandılar, el bombası çıktı | Video 02.05.2021 | 16:36
El Halil’de okuma yazma bilmeyen down sendromlu Filistinli camide ezan okuyor | Video 07:26
El Halil’de okuma yazma bilmeyen down sendromlu Filistinli camide ezan okuyor | Video 02.05.2021 | 14:29
İsrail askerleri, Batı Şeria’da Filistinli kadını vurdu | Video 00:52
İsrail askerleri, Batı Şeria’da Filistinli kadını vurdu | Video 02.05.2021 | 13:15

ABD’de hamile olduğunu bilmeyen bir kadın uçuş sırasında doğum yaparken, uçağın inmesinin ardından hastaneye kaldırılan anne ve bebeğin durumunun iyi olduğu açıklandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

ABD'nin Utah eyaletinden Hawaii'ye yapılan uçuş sırasında beklenmedik bir olay meydana geldi. Hamile olduğunu bilmeyen Lavinia Mounga adlı yolcu, Delta Havayolları'na ait uçakta doğum yaptı. Uçağın kalkmasından bir süre sonra doğum sancıları başlayan Mounga'nın yardımına yolcular arasında bulunan doktor ve hemşireler koştu. Yoğun çabaların ardından Raymond adı verilen 29 haftalık bebek dünyaya geldi.
ABD medyasında yer alan haberlere göre, anne ve bebeğin şansına uçakta bulunan doktor ve 3 yeni doğan hemşiresi, göbek bağını kesmek için ayakkabı bağcığı, bebeği sıcak tutmak için mikrodalgada ısıtılmış şişeler ve bebeğin kalp atışlarını takip etmek için de akıllı saat kullandı.

"HAMİLELİĞİNİ BİLMİYORDU"

Anne ve bebek, uçak Hawaii'ye iner inmez Kapiolani Kadın ve Çocuk Tıp Merkezi'ne götürülürken, sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Mounga yerel basına yaptığı açıklamada, "Hamile olduğumu bilmiyordum" dedi. Doğuma yardımcı olan Dr. Dale Glenn, "Hasta, doğum sırasında uçakta 3 yeni doğan hemşiresi bulunacak kadar şanslıydı. Bunun en güzel yanı ekip çalışması olması, herkes yardım etti" ifadelerini kullandı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA