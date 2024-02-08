Video Dünya ABD Dışişleri Bakanı Blinken’dan Hamas’ın ateşkes teklifine yorum | Video
ABD Dışişleri Bakanı Blinken’dan Hamas’ın ateşkes teklifine yorum | Video

ABD Dışişleri Bakanı Blinken’dan Hamas’ın ateşkes teklifine yorum | Video

08.02.2024 | 06:14

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Hamas'ın ateşkes ve esir takası önerisi ile ilgili olarak, “Hamas'ın yanıtında başarı şansı bulunmayan bazı talepler olsa da, İsrail'le anlaşmaya varılması için bir alan açtığını düşünüyoruz” dedi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken İsrail ve Filistin'de gerçekleştirdiği siyasi temasların ardından Tel Aviv'de basın toplantısı düzenledi. Hamas'ın Katar ve Mısır'a ilettiği rehinelerin serbest bırakılması ve insani aranın uzatılmasına ilişkin teklifi İsrailli yetkililerle görüştüğünü söyleyen Blinken, "Hamas'ın yanıtında başarı şansı bulunmayan bazı talepler olsa da, İsrail'le anlaşmaya varılması için bir alan açtığını düşünüyoruz" ifadelerini kullandı. Gazze Şeridi'nde sivillerin korunması ve bölgeye daha fazla insani yardım ulaştırılmasına yönelik adımları da ele aldıklarını kaydeden Blinken, "Yaklaşık 2 milyon kişi evlerinden oldu. Yüz binlerce kişi şiddetli açlık yaşıyor. Çoğu insan sevdiklerini kaybetti ve her geçen gün daha fazla insan öldürülüyor" şeklinde konuştu. Birleşmiş Milletler (BM) ekiplerinin bölgedeki sivillerin durumunu ve evlerine dönebilmeleri için yapılması gerekenleri değerlendirmek üzere Gazze'nin kuzeyinde göreve başladığını hatırlatan Blinken, "Ancak bugün Başbakan Binyamin Netanyahu ve diğer İsrailli yetkililere de söylediğim gibi, askeri operasyonların masum siviller üzerinde yarattığı tahribat tartışmalarımızda önemli bir unsur olmayı sürdürüyor" dedi.

İSRAİL'E ÇAĞRI YAPTI
Tel Aviv yönetimiyle yaptığı görüşmelerde Gazze'ye daha fazla insani yardım ulaşmasını sağlamak için İsrail'in atması gereken temel adımların altını çizdiğini belirten Blinken "İsrail Erez'i açmalı ki, yardımlar yüz binlerce insanın korkunç koşullar altında yaşam mücadelesi verdiği Gazze'nin kuzeyine iletilebilsin" şeklinde konuştu. Blinken, "İsrail'i sivillere yardım ulaşması için daha fazlasını yapmaya çağırıyoruz" dedi.

"SİVİLLERİN GÜVENLİĞİ GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULMALI"
Blinken, İsrail'in 7 Ekim'de korkunç bir saldırıya uğradığını belirterek, Tel Aviv'in kendini savunma hakkını desteklediklerini yineledi. Buna rağmen Gazze'deki sivil halkın çoğunluğunun 7 Ekim saldırıları ile hiçbir ilgisinin olmadığını vurgulayan Blinken, "İsrail'in yapacağı her türlü askeri harekatta sivillerin güvenliğinin öncelikli olarak göz önünde bulundurulması gerekiyor. Bunu sağlamanın bazı yollarını önerdim. Bu durum özellikle çoğu Gazze'nin diğer bölgelerinde yerinden edilmiş 1.2 ila 1.4 milyon arasında insanın yaşadığı Refah için de geçerli" şeklinde konuştu. Kendini reforme etme ve yeniden canlandırma yönündeki adımların gerekliliği konusunda Filistin yönetimi ile mutabık kaldıklarını ifade eden Blinken, "Hamas'ın Gazze'nin yönetiminde rol oynamasının ABD açısından kabul edilebilir olup olmadığı" şeklindeki soruya ise "Hayır" yanıtını verdi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

ABD Dışişleri Bakanı Blinken’dan Hamas’ın ateşkes teklifine yorum | Video 09:58
ABD Dışişleri Bakanı Blinken’dan Hamas’ın ateşkes teklifine yorum | Video 08.02.2024 | 06:14
Azerbaycan halkı Aliyev’in galibiyetini kutluyor | Video 01:39
Azerbaycan halkı Aliyev'in galibiyetini kutluyor | Video 08.02.2024 | 06:15
Bağdat’taki dron saldırısında ölü sayısı artıyor | Video 00:54
Bağdat’taki dron saldırısında ölü sayısı artıyor | Video 08.02.2024 | 06:15
Filipinler’de toprak kayması: 45 yaralı, 41 kayıp | Video 00:32
Filipinler'de toprak kayması: 45 yaralı, 41 kayıp | Video 07.02.2024 | 16:30
Filipinler’de toprak kayması: 45 yaralı, 41 kayıp | Video 00:32
Filipinler'de toprak kayması: 45 yaralı, 41 kayıp | Video 07.02.2024 | 16:19
Biden’ın yine kafası karıştı: “Hamas” yerine “muhalefet” dedi | Video 00:39
Biden’ın yine kafası karıştı: “Hamas” yerine “muhalefet” dedi | Video 07.02.2024 | 14:31
Pakistan’da 2 ayrı seçim bürosuna yönelik bombalı saldırı: 25 ölü | Video 01:36
Pakistan’da 2 ayrı seçim bürosuna yönelik bombalı saldırı: 25 ölü | Video 07.02.2024 | 13:12
Japonya’da katil balinalar buz kütlesine sıkıştı | Video 00:22
Japonya'da katil balinalar buz kütlesine sıkıştı | Video 07.02.2024 | 13:12
İsrailli keskin nişancı, hastaneden çıkan Filistinli kadını öldürdü | Video 01:57
İsrailli keskin nişancı, hastaneden çıkan Filistinli kadını öldürdü | Video 07.02.2024 | 10:58
Hamas, İsrail ile yeni esir takasına dair anlaşmaya olumlu yanıt verdi | Video 05:39
Hamas, İsrail ile yeni esir takasına dair anlaşmaya olumlu yanıt verdi | Video 07.02.2024 | 05:58
Hindistan’da kaçak havai fişek fabrikasında patlama: 11 ölü, 65 yaralı | Video 00:41
Hindistan'da kaçak havai fişek fabrikasında patlama: 11 ölü, 65 yaralı | Video 06.02.2024 | 14:16
ABD’nin California eyaletini şiddetli fırtına vurdu: 3 ölü | Video 00:56
ABD’nin California eyaletini şiddetli fırtına vurdu: 3 ölü | Video 06.02.2024 | 12:21
ABD’nin California eyaletini şiddetli fırtına vurdu: 3 ölü | Video 00:56
ABD’nin California eyaletini şiddetli fırtına vurdu: 3 ölü | Video 06.02.2024 | 12:27
Apple’ın yeni gözlüğü ABD sokaklarını bilim kurgu filmlerine çevirdi | Video 01:33
Apple'ın yeni gözlüğü ABD sokaklarını bilim kurgu filmlerine çevirdi | Video 06.02.2024 | 12:27
Rusya, Harkov’da bir köyü vurdu: 2 aylık bebek hayatını kaybetti | Video 00:40
Rusya, Harkov’da bir köyü vurdu: 2 aylık bebek hayatını kaybetti | Video 06.02.2024 | 12:27
İngiltere Kralı III. Charles kansere yakalandı | Video 02:00
İngiltere Kralı III. Charles kansere yakalandı | Video 06.02.2024 | 05:59
Skandal paylaşım: IDF komutanı camiiyi havaya uçurdu! | Video 00:15
Skandal paylaşım: IDF komutanı camiiyi havaya uçurdu! | Video 05.02.2024 | 16:00
Şili’deki orman yangınlarında can kaybı arttı! Ülkede 2 gün ulusal yas ilan edildi | Video 03:37
Şili’deki orman yangınlarında can kaybı arttı! Ülkede 2 gün ulusal yas ilan edildi | Video 05.02.2024 | 15:28
Filipinler’de sel felaketi can aldı: Ölü sayısı artıyor! | Video 02:54
Filipinler'de sel felaketi can aldı: Ölü sayısı artıyor! | Video 05.02.2024 | 11:05
Pakistan’da karakola saldırı: 10 ölü, 6 yaralı | Video 00:12
Pakistan’da karakola saldırı: 10 ölü, 6 yaralı | Video 05.02.2024 | 11:05

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA