Video Dünya ABD, Irak'taki Haşdi Şabi liderinin öldürüldüğü hava saldırısını üstlendi | Video
ABD, Irak'taki Haşdi Şabi liderinin öldürüldüğü hava saldırısını üstlendi | Video

ABD, Irak'taki Haşdi Şabi liderinin öldürüldüğü hava saldırısını üstlendi | Video

05.01.2024 | 16:32

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Irak'ın başkenti Bağdat'ta İran destekli Haşdi Şabi'ye bağlı Şii milis gücü el-Nuceba Hareketi liderlerinden Ebu Takva’nın tehdit olarak görüldüğü için hava saldırısıyla öldürüldüğünü açıkladı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

ABD, dün Irak'ın başkenti Bağdat'ta İran destekli Haşdi Şabi'ye bağlı Şii milis gücü el-Nuceba Hareketi liderlerinden Ebu Takva ile bir yardımcısının öldürüldüğü saldırıyı üstlendi. Pentagon Sözcüsü Pat Ryder gerçekleştirdiği basın toplantısında, Ebu Takva'nın bölgedeki ABD personeline yönelik saldırıların planlanması ve gerçekleştirilmesinde aktif olarak yer aldığını, tehdit olarak görüldüğü için öldürüldüğünü ifade etti. Ryder, "Saldırının meşru müdafaa amacıyla yapıldığını, hiçbir sivile zarar verilmediğini ve hiçbir altyapı veya tesisin vurulmadığını belirtmemizde fayda var" diye konuştu. "ABD güçleri Irak hükümetinin daveti üzerine Irak'ta" diyen Ryder, "Tek bir sebepten dolayı oradalar, o da DEAŞ'a karşı kurulan misyonu desteklemek. Birliklerimizin güvenliği konusunda Iraklı ortaklarımızla çok yakın çalışmaya devam edeceğiz. Bu birlikler tehdit edildiğinde, dünyanın başka herhangi bir yerinde olduğu gibi, personelimizi korumak için meşru müdafaa hakkımızı kullanmayı sürdüreceğiz" şeklinde konuştu.

NE OLMUŞTU?
Dün Irak medyası, Bağdat'ta Şii Haşdi Şabi'ye bağlı milis gücü el-Nuceba Hareketi'ne ait bir araca silahlı insansız hava aracı (SİHA) ile saldırı gerçekleştirildiğini, hareketin liderlerinden Ebu Takva ile bir yardımcısının hayatını kaybettiğini aktarmıştı. Irak Silahlı Kuvvetler Başkomutanlığı Sözcüsü Yahya Resul, saldırıyla ilgili ülkede bulunan ABD öncülüğündeki terör örgütü DEAŞ karşıtı koalisyon güçlerini suçlamıştı. Resul yaptığı yazılı açıklamada, "Başkomutan tarafından koalisyon güçlerine verilen yetkilere göre faaliyet gösteren bir Irak güvenlik kurumuna yönelik bu sebepsiz saldırıdan uluslararası koalisyon güçleri sorumludur. Bu durumun Irak ile koalisyon güçleri arasındaki tüm mutabakatları baltaladı" ifadelerini kullanmıştı. Saldırının "terör eyleminden" hiçbir farkı olmadığını belirten Resul, saldırıyı "Irak'ın egemenliğine yapılmış bir saldırı" olarak nitelendirdi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

ABD, Irak’taki Haşdi Şabi liderinin öldürüldüğü hava saldırısını üstlendi | Video 04:31
ABD, Irak'taki Haşdi Şabi liderinin öldürüldüğü hava saldırısını üstlendi | Video 05.01.2024 | 16:32
İsrail gece boyu Gazze’yi vurdu: 37 ölü | Video 01:08
İsrail gece boyu Gazze’yi vurdu: 37 ölü | Video 05.01.2024 | 15:39
İsraillilerin cuma zulmü bitmiyor! Sokakta namaz kılan Müslümanlara coplu-gazlı müdahale | Video 12:22
İsraillilerin cuma zulmü bitmiyor! Sokakta namaz kılan Müslümanlara coplu-gazlı müdahale | Video 05.01.2024 | 13:17
Japonya’da 7.6 büyüklüğündeki depremde ölü sayısı 94’e yükseldi | Video 00:44
Japonya'da 7.6 büyüklüğündeki depremde ölü sayısı 94'e yükseldi | Video 05.01.2024 | 12:40
Endonezya’da iki yolcu treni çarpıştı: 3 ölü, 28 yaralı | Video 02:50
Endonezya’da iki yolcu treni çarpıştı: 3 ölü, 28 yaralı | Video 05.01.2024 | 11:05
Namaz sırasında kalp krizi geçiren imam secdede vefat etti | Video 01:52
Namaz sırasında kalp krizi geçiren imam secdede vefat etti | Video 05.01.2024 | 06:00
Pakistan’da gecekondu mahallesinde yangın: 100’den fazla ev küle döndü | Video 03:10
Pakistan’da gecekondu mahallesinde yangın: 100’den fazla ev küle döndü | Video 05.01.2024 | 06:00
Trump, Colorado eyaletinde seçime katılamaz kararına itiraz etti | Video 03:03
Trump, Colorado eyaletinde "seçime katılamaz" kararına itiraz etti | Video 04.01.2024 | 14:55
İsrail, Gazze Şeridi’ne bomba yağdırdı:40 ölü | Video 00:35
İsrail, Gazze Şeridi’ne bomba yağdırdı:40 ölü | Video 04.01.2024 | 14:23
Uçuruma düşen köpek, helikopter operasyonuyla kurtarıldı | Video 01:41
Uçuruma düşen köpek, helikopter operasyonuyla kurtarıldı | Video 04.01.2024 | 13:59
Japonya’daki uçak kazasında Sahil Güvenlik uçağının piste giriş izni olmadığı ortaya çıktı | Video 01:23
Japonya'daki uçak kazasında Sahil Güvenlik uçağının piste giriş izni olmadığı ortaya çıktı | Video 04.01.2024 | 12:30
Japonya’daki depremde can kaybı 82’ye yükseldi | Video 03:41
Japonya’daki depremde can kaybı 82’ye yükseldi | Video 04.01.2024 | 12:30
Mahkemede şok! Hapis cezası veren hakimin üzerine böyle uçtu | Video 00:48
Mahkemede şok! Hapis cezası veren hakimin üzerine böyle uçtu | Video 04.01.2024 | 09:50
Ukrayna ve Rusya arasında temmuzdan bu yana ilk esir takası | Video 00:24
Ukrayna ve Rusya arasında temmuzdan bu yana ilk esir takası | Video 04.01.2024 | 06:00
İran’daki patlamalarda ölü sayısı 103’e yükseldi | Video 00:36
İran'daki patlamalarda ölü sayısı 103'e yükseldi | Video 04.01.2024 | 06:00
İran’daki terör saldırısı anı kamerada | Video 01:05
İran'daki terör saldırısı anı kamerada | Video 03.01.2024 | 16:48
SON DAKİKA! İran’da art arda 2 patlama! En az 70 kişi öldü | Video 03:31
SON DAKİKA! İran'da art arda 2 patlama! En az 70 kişi öldü | Video 03.01.2024 | 15:19
Ukrayna’dan Rusya’ya füze saldırısı | Video 01:00
Ukrayna’dan Rusya’ya füze saldırısı | Video 03.01.2024 | 14:50
Harvard Rektörü Gay, “İsrail” baskısının ardından istifa etti | Video 01:11
Harvard Rektörü Gay, “İsrail” baskısının ardından istifa etti | Video 03.01.2024 | 14:50
Gazze’deki saldırılarda son 24 saatte 128 kişi öldü | Video 01:42
Gazze'deki saldırılarda son 24 saatte 128 kişi öldü | Video 03.01.2024 | 14:50

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA