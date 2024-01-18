ABD’de kayak merkezinde kar hortumu | Video

ABD'nin Colorado eyaletinde yer alan Breckenridge Kayak Merkezi'nde 13 Ocak'ta kar hortumu meydana geldi. Kar hortumuna şahit olan ziyaretçiler, doğa olayını hayranlıkla izledi. Bazı ziyaretçiler ise meydana gelen kar hortumunu anbean kayıt altına aldı.