Video Dünya ABD'de liseye silahlı saldırı: 2 ölü, 7 yaralı | Video
ABD'de liseye silahlı saldırı: 2 ölü, 7 yaralı | Video

ABD'de liseye silahlı saldırı: 2 ölü, 7 yaralı | Video

25.10.2022 | 08:49

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ABD’nin Missouri eyaletinde bir liseye düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybederken, 7 kişi de yaralandı. Saldırgan, polisle girdiği çatışmada etkisiz hale getirildi.

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ABD'de okullara yönelik silahlı saldırılara bir yenisi daha eklendi. Missouri eyaletinde yer alan St. Louis şehrindeki Merkezi Görsel ve Sahne Sanatları Lisesi'ne düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı. Polis Komiseri Michael Sack düzenlediği basın toplantısında, okula giren memurların yaklaşık 20 yaşında olduğu anlaşılan zanlıyla kısa süre sonra çatışmaya girdiklerini ve saldırganın vurularak etkisiz hale getirildiğini belirtti. Kurbanlardan birinin olay yerinde hayatını kaybettiğini ifade eden Sack, yaklaşık 380 öğrencinin bulunduğu okulda saldırıdan önce kapıların kilitlendiğini aktararak, fazla ayrıntı vermeden saldırganın binaya nasıl girdiğinin tespit edildiğini belirtti.

Geçtiğimiz mayıs ayında ABD'nin Texas eyaletinde yer alan Uvalde'de bir okula düzenlenen silahlı saldırıda 19 öğrenci ve 2 öğretmen yaşamını yitirmişti. Toplamda 21 kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı saldırı ülke çapında büyük yankı uyandırmıştı. Silahlı saldırıyı düzenleyen şahsın 18 yaşında olması büyük dikkat çekmiş ve ABD hükümeti ülkede silah satın alma yaşını 21'e yükseltmişti.

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