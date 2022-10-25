ABD'de liseye silahlı saldırı: 2 ölü, 7 yaralı | Video

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ABD’nin Missouri eyaletinde bir liseye düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybederken, 7 kişi de yaralandı. Saldırgan, polisle girdiği çatışmada etkisiz hale getirildi.
Geçtiğimiz mayıs ayında ABD'nin Texas eyaletinde yer alan Uvalde'de bir okula düzenlenen silahlı saldırıda 19 öğrenci ve 2 öğretmen yaşamını yitirmişti. Toplamda 21 kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı saldırı ülke çapında büyük yankı uyandırmıştı. Silahlı saldırıyı düzenleyen şahsın 18 yaşında olması büyük dikkat çekmiş ve ABD hükümeti ülkede silah satın alma yaşını 21'e yükseltmişti.