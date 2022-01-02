Video Dünya ABD'deki yangında 991 ev yandı, 3 kişi kayıp | Video
ABD'deki yangında 991 ev yandı, 3 kişi kayıp | Video

ABD'deki yangında 991 ev yandı, 3 kişi kayıp | Video

02.01.2022 | 13:02

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ABD'nin Colorado eyaletinde meydana gelen orman yangınlarında 991 ev küle döndü, 3 kişinin ise kayıp olduğu bildirildi. Yangının büyük bir bölümünün yoğun kar yağışı sonucu kontrol altına alındığı belirtildi.

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