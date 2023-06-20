ABD’li sanatçı Bebe Rexha’nın suratına konser sırasında telefon fırlatıldı | Video
Arnavut asıllı ABD’li müzisyen ve söz yazarı Bleta "Bebe" Rexha’nın suratına New York’ta konser verdiği sırada telefon fırlatıldı.
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