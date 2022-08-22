Afganistan'ı sel vurdu: 20 ölü, 35 yaralı | Video

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Afganistan'ın Logar eyaletinde meydana gelen sel felaketinde en az 20 kişi hayatını kaybetti, 35 kişi de yaralandı.
Afganistan'ın Nagarpakar kentinde 15 Ağustos'ta meydana gelen selde 8 kişi hayatını kaybetmiş, 6 kişi de yaralanmıştı.