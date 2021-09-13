Avustralya'da kadın polise feci dayak kamerada!
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Avustralya'da kadın polise feci dayak kamerada! 13.09.2021 | 16:18
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İspanya'nın güneyi 5 gündür alev alev yanıyor | Video 13.09.2021 | 15:00
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Rusya'daki 4 kişinin öldüğü uçağın karakutusu bulundu | Video 13.09.2021 | 10:54
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Uluslararası Erbil Havalimanı’na SİHA saldırısı | Video 12.09.2021 | 10:30
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New York'ta 11 Eylül saldırılarının yıl dönümünde anma töreni başladı 11.09.2021 | 16:40
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Meksika'da yamaçtan kopan dev kayalar evlerin üzerine düştü: 1 ölü, 10 kayıp 11.09.2021 | 14:18
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Putin, tatbikatta ölen Rus Bakan Ziniçev’in veda törenine katıldı | Video 10.09.2021 | 13:28