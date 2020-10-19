Video Dünya Azerbaycan Ermenistan cephe hattında son durum: Ermenistan insanlık suçu işlemeye devam ediyor | Video

Azerbaycan Ermenistan cephe hattında son durum: Ermenistan insanlık suçu işlemeye devam ediyor | Video

Azerbaycan Ermenistan cephe hattında son durum: Ermenistan insanlık suçu işlemeye devam ediyor | Video
19.10.2020 | 10:27

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Azerbaycan Ermenistan son durum ve harita ile işgalden kurtarılan bölgeler, 83 milyon tarafından yakından takip ediliyor. Ermenistan'ın düzenlediği saldırıların ardından, Azerbaycan ordusu geniş çaplı bir harekat başlatmış ve işgal altındaki topraklarının önemli bir kısmını kurtarmıştı. Çatışmalar sırasında iki kez ilan edilen insani ateşkesin her ikisi de Ermenistan tarafından ihlal edildi. Sivilleri hedef alan Ermenistan ordusunun Medina ismindeki bebeği öldürmesi, işlediği savaş suçunun son örneği olarak dünya gündemine oturdu. İşte, Azerbaycan Ermenistan son durum ve cephe hattından bilgiler…

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