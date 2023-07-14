Video Dünya Biden: "NATO hiç bu kadar güçlü olmamıştı" | Video
Biden:

Biden: "NATO hiç bu kadar güçlü olmamıştı" | Video

14.07.2023 | 08:36

ABD Başkanı Joe Biden, ABD-İskandinav Liderleri Zirvesi’ne katılmak üzere geldiği Helsinki’de, "ABD'nin NATO'ya bağlılığını kesinlikle garanti ediyorum. NATO hiç bu kadar güçlü olmamıştı. Putin savaşı çoktan kaybetti” dedi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

ABD Başkanı Joe Biden, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenen NATO Liderler Zirvesi'nin ardından diplomatik temaslarını sürdürüyor. ABD-İskandinav Zirvesine katılmak üzere Finlandiya'nın başkenti Helsinki'ye gelen Biden Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ile bir araya gelerek basın toplantısı düzenledi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Biden, NATO'dan övgüyle bahsederek, "ABD'nin NATO'ya bağlılığını kesinlikle garanti ediyorum. Daha güçlü bir NATO tüm dünyayı daha güçlü kılar. NATO hiç bu kadar güçlü olmamıştı. Hepimizin paylaştığı dünya vizyonu daha özgür ve güvenli olacak" dedi.

Ukrayna'yı desteklediğini dile getiren Biden, ayrıca Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'da "savaşı çoktan kaybettiğini", Moskova'nın kaynak sıkıntısı çektiğini ve ekonomik sıkıntı içinde olduğunu söyledi.

Niinistö de Finlandiya'nın NATO üyeliği hakkında yorum yaparak, "Güvenliğimizde yeni bir çağın habercisi oldu" ifadelerini kullandı.
NATO Liderler Zirvesi'ne de değinen Niinistö, "Mesaj netti, ABD'nin gelecekteki politikaları hakkında bir şüphe oluşturacak nedenim yok" şeklinde konuştu.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Biden: NATO hiç bu kadar güçlü olmamıştı | Video 05:39
Biden: "NATO hiç bu kadar güçlü olmamıştı" | Video 14.07.2023 | 08:36
Pakistan’da sel: 40 köy sular altında! | Video 01:46
Pakistan’da sel: 40 köy sular altında! | Video 13.07.2023 | 16:06
İtalya’da fırtına: 1 ölü | Video 00:48
İtalya'da fırtına: 1 ölü | Video 13.07.2023 | 14:52
Kosova Parlamentosu’nda yumruklu kavga | Video 00:26
Kosova Parlamentosu’nda yumruklu kavga | Video 13.07.2023 | 14:25
Bulgaristan üzerinden geçen meteor Romanya’ya düştü | Video 00:43
Bulgaristan üzerinden geçen meteor Romanya’ya düştü | Video 13.07.2023 | 13:20
Japonya’da şiddetli yağışlarda ölü sayısı 7’ye yükseldi | Video 01:00
Japonya’da şiddetli yağışlarda ölü sayısı 7’ye yükseldi | Video 13.07.2023 | 10:24
Biden’dan Başkan Erdoğan’a teşekkür | Video 00:32
Biden'dan Başkan Erdoğan'a teşekkür | Video 13.07.2023 | 08:37
Zelenskiy: Ukrayna, savaş olduğu sürece NATO üyesi olamayacağını biliyor | Video 08:13
Zelenskiy: "Ukrayna, savaş olduğu sürece NATO üyesi olamayacağını biliyor" | Video 12.07.2023 | 15:37
Rusya: 4 Haziran’dan bu yana 26 binden fazla Ukrayna askeri öldü | Video 02:55
Rusya: "4 Haziran'dan bu yana 26 binden fazla Ukrayna askeri öldü" | Video 12.07.2023 | 14:57
Zelenskiy: “Güvenlik gerekçeleri imkan sağladığı zaman bu NATO davetini alabileceğiz” | Video 02:11
Zelenskiy: “Güvenlik gerekçeleri imkan sağladığı zaman bu NATO davetini alabileceğiz” | Video 12.07.2023 | 12:18
İspanyol bakandan tepki çeken hareket | Video 00:24
İspanyol bakandan tepki çeken hareket | Video 12.07.2023 | 11:02
Almanya’da Türk kuyumcuya silahlı soygun | Video 00:16
Almanya’da Türk kuyumcuya silahlı soygun | Video 12.07.2023 | 08:45
Başkan Erdoğan, Stoltenberg tarafından karşılandı. Liderler, geleneksel NATO fotoğrafı için poz verdi | Video 03:29
Başkan Erdoğan, Stoltenberg tarafından karşılandı. Liderler, geleneksel NATO fotoğrafı için poz verdi | Video 11.07.2023 | 14:15
ABD’de sel felaketi! New York’ta yolda kalanları polis böyle kurtardı | Video 00:55
ABD’de sel felaketi! New York'ta yolda kalanları polis böyle kurtardı | Video 11.07.2023 | 12:57
Japonya’da sel ve heyelanlarda can kaybı 6’ya yükseldi | Video 02:27
Japonya’da sel ve heyelanlarda can kaybı 6'ya yükseldi | Video 11.07.2023 | 10:58
Tayland’da üst yol inşaatı çöktü: 2 ölü, 13 yaralı | Video 00:16
Tayland'da üst yol inşaatı çöktü: 2 ölü, 13 yaralı | Video 10.07.2023 | 23:14
Stoltenberg: Erdoğan, İsveç’in NATO üyeliğini onaylama kararını Meclise götürecek | Video 00:11
Stoltenberg: "Erdoğan, İsveç’in NATO üyeliğini onaylama kararını Meclise götürecek" | Video 11.07.2023 | 08:35
Tayland’da Çinli turistleri taşıyan otobüs devrildi | Video 00:39
Tayland’da Çinli turistleri taşıyan otobüs devrildi | Video 10.07.2023 | 14:38
Hindistan’da sel ve toprak kaymasında can kaybı 22’ye yükseldi | Video 03:44
Hindistan’da sel ve toprak kaymasında can kaybı 22’ye yükseldi | Video 10.07.2023 | 11:12
Çin’de anaokuluna saldırı: 3’ü çocuk 6 ölü | Video 01:33
Çin'de anaokuluna saldırı: 3'ü çocuk 6 ölü | Video 10.07.2023 | 10:02

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA