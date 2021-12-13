Video Dünya Bu köprüden geçmek cesaret ister!
Bu köprüden geçmek cesaret ister!

Bu köprüden geçmek cesaret ister!

13.12.2021 | 09:09

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OTOMATİK OYNAT

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Latin Amerika'nın en büyük cam köprüsü Meksika'nın Puebla şehrinde ziyarete açıldı. Köprüye Puebla şehrinin yakınındaki yanardağdan esinlenerek “Popocatépetl Sky Bridge” ismi verildi.

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Meksika'nın Puebla şehrinde Latin Amerika'nın en büyük cam köprüsü ziyarete açıldı. Köprüye, şehrin yakınında bulunan yanardağdan esinlenerek "Popocatepetl Sky Bridge" ismi verildi. Puebla şehrindeki Atlixcayotl koruma alanında bulunan iki hoteli birbirine bağlayan Popocatepetl Sky Bridge'in uzunluğunun 148 metre, yerden yüksekliğinin 61,1 metre ve eninin 1,2 metre olduğu belirtildi.


Maliyeti yaklaşık 14,5 milyon dolar
Projeyi finanse eden Grupo Hernandez'in yöneticisi Martin Puente Wong yaptığı açıklamada, Atlixcayotl koruma bölgesinin turistik gelişimine büyük katkı sağlayacak olan köprünün 300 milyon pesoya (14 milyon 360 bin dolar) mal olduğunu aktardı. Köprünün inşasında Kanada'dan getirilen çelik kullanıldığı ve zemininin tamamen camla kaplandığı ifade edildi. Kendi ağırlığı 15 ton olan köprünün 245 ton ağırlığa kadar taşıyabildiği açıklandı.


Köprüyü ziyaret edenler emniyet kemeri takıyor
Köprüyü ziyaret edenler, güvenlik gerekçesiyle emniyet kemerine bağlanırken, yetişkin olmayanlar köprüye kabul edilmiyor. Girişte telefon, fotoğraf makinesi ve bozuk para gibi düşme riski bulunan nesneler bulundurulmasına izin verilmezken, kaygan cam zemin sebebiyle sadece düz tabanlı ayakkabılar ile giriş yapılabiliyor.


Popocatepetl Sky Bridge haftanın 7 günü ziyarete açık olduğu ve giriş ücretinin 150 Peso (7,18 dolar) olduğu ifade edildi.

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