Video Dünya California'da fırtınada can kaybı 9'a yükseldi | Video
California'da fırtınada can kaybı 9'a yükseldi | Video

California'da fırtınada can kaybı 9'a yükseldi | Video

08.02.2024 | 12:25

ABD’nin California eyaletinde etkisini sürdüren atmosferik nehir fırtınası nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a yükseldi.

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ABD'nin batısında yer alan California eyaletinde "atmosferik nehir" adı verilen hava dalgası etkisini sürdürüyor. Eyalet genelinde görülen şiddetli fırtına, sel ve toprak kaymaları hayatı olumsuz etkiliyor. California Acil Durum Yönetimi Ofisinden yapılan açıklamada, fırtınanın yol açtığı kazalarda hayatını kaybedenlerin sayısının 9'a yükseldiği bildirildi. Ölümlerden 4'ünün ağaç devrilmesi, 3'ünün trafik kazası, 1'inin aracın kanala sürüklenmesi, 1'inin de nehir üzerinden geçmeye çalıştığı sırada yaşandığı aktarıldı. Los Angeles belediye yetkilileri, ülkenin en kalabalık ikinci şehrinde 475 toprak kayması meydana geldiğini ve yaklaşık 400 ağacın devrildiğini belirtti.
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