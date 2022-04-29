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OTOMATİK OYNAT
04:40
Filipinler’de nehrin üzerindeki köprü çöktü: 4 ölü | Video 29.04.2022 | 16:31
00:20
Çin'in Hunan eyaletinde bina çöktü | Video 29.04.2022 | 16:13
00:56
Pekin’de ilk sürücüsüz taksiye onay | Video 29.04.2022 | 12:56
04:10
İsrail güçlerinin saldırısında 42 kişi yaralandı | Video 29.04.2022 | 12:56
01:09
SON DAKİKA: Kiev'e füze saldırısından yeni görüntüler kamerada | Video 29.04.2022 | 11:11
00:51
Bombayla uçağa binmek istediler, havaalanı bir anda karıştı | Video 29.04.2022 | 10:07
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SON DAKİKA! Irak’ta AVM’de patlama | Video 28.04.2022 | 11:32
04:13
Alman Andreas, Kadir Gecesi’nde Müslüman oldu | Video 28.04.2022 | 10:55
04:29
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Fransa'da Macron'a domatesli saldırı | Video 27.04.2022 | 15:32
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ABD'de korkunç kaza! Yarış yapan araç okul otobüsüne çarptı | Video 27.04.2022 | 13:58
03:11
İsrail askerlerinden Cenin'e baskın: 1 ölü, 3 yaralı | Video 27.04.2022 | 13:30
01:31
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Hindistan’da dini törende 11 kişi elektrik akımına kapılarak öldü | Video 27.04.2022 | 12:32
02:08
Yeni Delhi’de çöplükte korkutan yangın | Video 27.04.2022 | 12:32
01:23
SpaceX, astronot ekibini uzaya fırlattı! İşte canlı yayında o anlar | Video 27.04.2022 | 10:38
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Meksika’da tenis topu büyüklüğünde dolu yağdı | Video 27.04.2022 | 08:30
01:20
Kiev’de bulunan Rusya-Ukrayna Dostluk Anıtı yıkıldı 27.04.2022 | 08:30
Çin'in Hunan eyaletinde bir binanın çökmesinin ardından bölgede arama çalışmaları başlatıldı.