Video Dünya Çin'in Hunan eyaletinde bina çöktü | Video
Çin'in Hunan eyaletinde bina çöktü | Video

Çin'in Hunan eyaletinde bina çöktü | Video

29.04.2022 | 16:13

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Çin'in Hunan eyaletinde bir binanın çökmesinin ardından bölgede arama çalışmaları başlatıldı.

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Çin'in Hunan eyaletindeki Changsha kentinin Wangchen bölgesinde bulunan bir apartman bilinmeyen bir nedenden dolayı çöktü. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve ilk yardım ekiplerinin sevk edilmesinin ardından bölgede arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, yetkililer çöken binada can kaybına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı.

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