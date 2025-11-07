Endonezya'da camide cuma namazı sırasında patlama: 54 yaralı | Video
07.11.2025 | 13:59
Endonezya'nın başkenti Jakarta'da bir okul kompleksinin içindeki camide cuma namazı sırasında meydana gelen patlamada 54 kişi yaralandı.
patlamanın nedeninin araştırıldığını belirtti. Yerel medya, yapılan ön incelemede patlamanın meydana geldiği bölgede yelek, ateşli silahlar ve terör faaliyetleriyle bağlantılı bomba malzemeleri de dahil olmak üzere çok sayıda eşya bulunduğunu aktardı.
