Filistin’den Başkan Erdoğan için büyük mesaj: Güçlü Türkiye için desteğimiz tam! | Video

Türkiye seçimlerine artık yalnızca sayılı günler kaldı. Tüm dünya için kritik olan seçimler öncesi bölgesel olarak büyük bir güç haline gelen Türkiye’ye ve Başkan Erdoğan’a destek mesajları gelmeye devam ediyor. Son yıllarda hem Türk –İslam dünyasının hem Balkanlar’ın büyük destekçisi olan Başkan Erdoğan için son olarak Filistin 1948 İslami Hareketi’nin kuzey kanadının lideri Şeyh Raid Salah, Mescid-i Aksa’nın önünden önemli bir mesaj yayınladı.