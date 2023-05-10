Filistin’den Başkan Erdoğan için büyük mesaj: Güçlü Türkiye için desteğimiz tam! | Video
Türkiye seçimlerine artık yalnızca sayılı günler kaldı. Tüm dünya için kritik olan seçimler öncesi bölgesel olarak büyük bir güç haline gelen Türkiye’ye ve Başkan Erdoğan’a destek mesajları gelmeye devam ediyor. Son yıllarda hem Türk –İslam dünyasının hem Balkanlar’ın büyük destekçisi olan Başkan Erdoğan için son olarak Filistin 1948 İslami Hareketi’nin kuzey kanadının lideri Şeyh Raid Salah, Mescid-i Aksa’nın önünden önemli bir mesaj yayınladı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:40
01:45
İsrail'den Gazze Şeridi'ne hava saldırısı: 1 ölü, 1 yaralı | Video 10.05.2023 | 15:41
01:01
00:23
Tren rayların üzerindeki araca çarptı, 3 kişi son anda kurtuldu | Video 10.05.2023 | 13:07
00:28
Tayvan'da inşaat vinci metronun üzerine düştü: 1 ölü, 8 yaralı | Video 10.05.2023 | 13:15
03:45
Azerbaycan’da Haydar Aliyev, 100. doğum gününde anıldı | Video 10.05.2023 | 13:06
00:40
Fransız gazeteci Ukrayna’da roket saldırısında öldü | Video 10.05.2023 | 13:07
00:23
Tren rayların üzerindeki araca çarptı, 3 kişi son anda kurtuldu | Video 10.05.2023 | 12:28
03:21
Tunus’ta sinagog yakınında silahlı saldırı: 4 ölü | Video 10.05.2023 | 10:24
03:11
02:38
İtalyan öğrencilerden “çadırlı” kira protestosu | Video 09.05.2023 | 21:19
01:56
Pakistan’da Imran Khan’ın tutuklanması protesto edildi | Video 09.05.2023 | 16:06
04:56
01:27
Eski Pakistan Başbakanı İmran Han'a tutuklama | Video 09.05.2023 | 14:21
05:53
Rusya'da Zafer Bayramı gövde gösterisiyle kutlandı | Video 09.05.2023 | 13:39
01:43
Meksika’da yanlış deprem alarmı halkı sokağa döktü | Video 09.05.2023 | 13:28
00:38
Hindistan’da otobüs köprüden uçtu: 22 ölü | Video 09.05.2023 | 11:47
00:38
Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric kaydırakta sıkıştı | Video 09.05.2023 | 11:47
02:11
İsrail Gazze’ye hava saldırısı: 13 Filistinli öldü | Video 09.05.2023 | 10:26
02:08
The Economist dergisinin Erdoğan düşmanlığı | Video 09.05.2023 | 09:34