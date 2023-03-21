Fransa kaosa sürükleniyor: Macron kıl payı kurtuldu, halk sokakları ateşe verdi | Video
Fransa, yeni bir grev dalgasına hazırlanıyor. Aylardan bu yana devam eden emeklilik reformu krizinde dün yeni bir gelişme yaşandı. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron hükümetinin emeklilik yaşını kademeli olarak artırma teklifi, yasalaşmak üzere. Teklifin Ulusal Meclis’e sunulmadan önüne geçmek için verilen gensoru önergeleri ise bir bir reddedildi. Macron’un Meclis’te destek almasının ardından Fransızlar sokaklara döküldü, yeni grev ve protesto çağrıları peş peşe geldi.
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