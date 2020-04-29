Video Dünya Fransa Ölüme Terk Etmişti, Türkiye'ye Getirildi Durumu İyiye Gidiyor! / A Haber

Fransa Ölüme Terk Etmişti, Türkiye'ye Getirildi Durumu İyiye Gidiyor! / A Haber

Fransa Ölüme Terk Etmişti, Türkiye'ye Getirildi Durumu İyiye Gidiyor! / A Haber
29.04.2020 | 15:21
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Fransa'nın Lyon kentinde kalbi durunca kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleştiği belirtilen ve Türkiye'nin gönderdiği ambulans uçakla Konya'ya getirilen 33 yaşındaki Zekeriya Kılınç, tedavi sürecinde tepkiler vermeye başladı. Kardeşinin Fransa'da ölüme terk edilmek istendiğini söyleyen İlyas Kılınç, ''Gözünü açıp, ayağından ufak tepkiler verdiğini öğrendik. Bu da bizi mutlu etti. Umut verici bir durum. Çünkü Fransa'da beyin ölümü gerçekleşti diye, fişini çekmek istemişler'' dedi..

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