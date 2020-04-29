Fransa Ölüme Terk Etmişti, Türkiye'ye Getirildi Durumu İyiye Gidiyor! / A Haber
VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:44
00:30
Lübnan'da banka şubeleri ateşe verildi | Video 28.04.2020 | 18:49
01:55
Çin'de Üçüncü Aşı Çalışması! / A Haber 28.04.2020 | 12:37
01:27
ABD'ye yardımlar gönderiliyor 28.04.2020 | 09:54
02:25
00:57
Fransız polisi yakaladığı şahsı köpek ağızlığıyla darp etti | Video 27.04.2020 | 18:39
04:05
Brezilya virüsle nasıl savaşıyor? 27.04.2020 | 18:04
05:46
İtalya Ve Rusya'da Koronavirüs Salgınında Son Durum! 27.04.2020 | 17:38
02:11
İtalya'da son durum ne ? 27.04.2020 | 11:48
01:53
Kuzey kore liderinin son durumu 27.04.2020 | 10:41
01:05
Rusya'da salgınla nasıl mücadele ediliyor? 25.04.2020 | 14:30
01:21
İran'da son durum ne? 25.04.2020 | 14:29
02:00
Kuzey Kore Lideri, Kim Jong Un Öldü Mü? Kuzey Kore'de Son Durum! / A Haber 25.04.2020 | 13:28
01:24
ABD'de ölümler azaldı 25.04.2020 | 11:24
00:44
Güney Afrika Devlet Başkanı’nın maske ile imtihanı. 25.04.2020 | 11:12
00:57
ABD polisinden sağlık çalışanlarına teşekkür 24.04.2020 | 12:59
01:41
İngiltere'de aşı denemesi yapıldı 24.04.2020 | 12:15
02:29
İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 25 bini geçti | Video 22.04.2020 | 20:40
05:41
Çinli Doktorların Ten Rengi Neden Değişti? 22.04.2020 | 14:21
01:24
Kuzey Kore Lideri Kim Jong-Un Öldü Mü? 22.04.2020 | 14:20
Fransa'nın Lyon kentinde kalbi durunca kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleştiği belirtilen ve Türkiye'nin gönderdiği ambulans uçakla Konya'ya getirilen 33 yaşındaki Zekeriya Kılınç, tedavi sürecinde tepkiler vermeye başladı. Kardeşinin Fransa'da ölüme terk edilmek istendiğini söyleyen İlyas Kılınç, ''Gözünü açıp, ayağından ufak tepkiler verdiğini öğrendik. Bu da bizi mutlu etti. Umut verici bir durum. Çünkü Fransa'da beyin ölümü gerçekleşti diye, fişini çekmek istemişler'' dedi..