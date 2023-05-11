Fransız basını Kasımpaşa’da nabız tuttu: Erdoğan dualarımızla kazanacak | Video
Dünyanın gözünün kilitlendiği Türkiye seçimlerinde Batı medyası analiz üzerine analiz yayınlıyor. Seçim tarihinin belirlenmesinden bu yana her gelişmeyi yakından takip eden Batı medyası, bu kez Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın büyüdüğü Kasımpaşa’ya kameraları çevirdi. Fransız kanalı France24, tarihi semtin nabzını tuttu.
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