Gazze'de ateşkes başladı! Rehine takası ve ateşkes nasıl işleyecek? | Video
Hamas ve İsrail ateşkes ve rehine takası konusunda anlaştı. Gazze'de ateşkes bugün saat 08.00 itibarıyla devreye girdi. Ateşkesin 4 gün süreceği belirtilirken, ilk rehine grubunun saat 17.00'da serbest bırakılacağı ifade edildi. Gazze'deki 50 esirin serbest kalmasının planlandığı aktarıldı.
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