Video Dünya Gazze’de çocuklar savaşa rağmen bayram sevincini yaşıyor | Video
Gazze’de çocuklar savaşa rağmen bayram sevincini yaşıyor | Video

Gazze’de çocuklar savaşa rağmen bayram sevincini yaşıyor | Video

11.04.2024 | 10:33

Gazze Şeridi’ndeki çocuklar, İsrail saldırılarının devam etmesine rağmen oyunlar oynayarak bayram sevincini yaşadı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

İsrail, Ramazan Bayramı'nda da saldırılarını aralık vermeden sürdürüyor. Gazze Şeridi'nin merkezindeki Maghazi Mülteci Kampı'nda yaşayan çocuklar bayramlıklarını giyip sokaklara koştu. Gazzeli çocuklar bölgedeki tüm eksikliklere rağmen yıkılan evlerin arasına kurulan oyuncaklarda eğlenerek bayramı kutladı. Çocuklar savaşın tüm yıkıcı etkisinin gölgesinde bayram sevincini yaşadı.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada İsrail'in ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde düzenlenen saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 33 bin 482'ye, yaralı sayısının ise 76 bin 49'a yükseldiği belirtildi. Bakanlığa göre hayatını kaybedenlerin yüzde 75'i kadın, çocuk ve yaşlılardan oluşuyor.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Gazze’de çocuklar savaşa rağmen bayram sevincini yaşıyor | Video 03:10
Gazze’de çocuklar savaşa rağmen bayram sevincini yaşıyor | Video 11.04.2024 | 10:33
Güney Kore’de seçimleri kaybeden Halkın Gücü Partisi’nde istifa depremi | Video 01:54
Güney Kore’de seçimleri kaybeden Halkın Gücü Partisi’nde istifa depremi | Video 11.04.2024 | 10:33
Yağmurdan kaçan yarış atı, tren istasyonuna sığındı | Video 00:45
Yağmurdan kaçan yarış atı, tren istasyonuna sığındı | Video 11.04.2024 | 09:29
ABD Başkanı Joe Biden, İsrail’e yönelik savunma desteğini yineledi | Video 08:43
ABD Başkanı Joe Biden, İsrail’e yönelik savunma desteğini yineledi | Video 11.04.2024 | 08:32
Tayvan’daki depremde tünele sığındılar, ölmekten son anda kurtuldular | Video 00:58
Tayvan’daki depremde tünele sığındılar, ölmekten son anda kurtuldular | Video 10.04.2024 | 16:19
Japonya’daki Müslümanlar Ramazan Bayramı namazı için Tokyo Camii’ne akın etti | Video 15:00
Japonya’daki Müslümanlar Ramazan Bayramı namazı için Tokyo Camii'ne akın etti | Video 10.04.2024 | 13:28
Batı Şeria’da binlerce Müslüman bayram namazı kıldı | Video 02:29
Batı Şeria’da binlerce Müslüman bayram namazı kıldı | Video 10.04.2024 | 13:28
Mescid-i Aksa’da bayram namazı 60 bin Müslümanla kılındı | Video 03:17
Mescid-i Aksa'da bayram namazı 60 bin Müslümanla kılındı | Video 10.04.2024 | 12:18
Almanya’da binlerce Müslüman bayram namazını eda etti | Video 03:23
Almanya’da binlerce Müslüman bayram namazını eda etti | Video 10.04.2024 | 12:18
Filistinliler, İsrail saldırılarının gölgesinde bayram namazını kıldı | Video 03:55
Filistinliler, İsrail saldırılarının gölgesinde bayram namazını kıldı | Video 10.04.2024 | 10:29
Mekke’de bayram namazı kılındı | Video 05:19
Mekke’de bayram namazı kılındı | Video 10.04.2024 | 10:29
Azerbaycan’da bayram namazı kılındı | Video 03:59
Azerbaycan’da bayram namazı kılındı | Video 10.04.2024 | 10:28
ABD’de akılalmaz soygun! Soyulması imkansız demişlerdi, 30 milyon dolar buhar oldu | Video 03:23
ABD'de akılalmaz soygun! Soyulması imkansız demişlerdi, 30 milyon dolar buhar oldu | Video 10.04.2024 | 09:33
Almanya: “İsrail’in güvenliği Almanya’nın dış politikasının merkezinde” | Video 08:37
Almanya: “İsrail’in güvenliği Almanya’nın dış politikasının merkezinde” | Video 09.04.2024 | 15:01
Rusya’da demiryolu üzerindeki köprü çöktü: 1 ölü, 5 yaralı | Video 01:43
Rusya'da demiryolu üzerindeki köprü çöktü: 1 ölü, 5 yaralı | Video 09.04.2024 | 12:02
Rusya’da demiryolu üzerindeki köprü çöktü: 1 ölü, 5 yaralı | Video 01:43
Rusya'da demiryolu üzerindeki köprü çöktü: 1 ölü, 5 yaralı | Video 09.04.2024 | 11:52
Görenleri hayran bıraktı! 2024’ün ilk Güneş tutulması: Her görüntü zihninize kazınacak... | Video 00:56
Görenleri hayran bıraktı! 2024'ün ilk Güneş tutulması: Her görüntü zihninize kazınacak... | Video 09.04.2024 | 10:34
İsrail’e ihracat kısıtlaması getirildi! Ticaret Bakanlığı duyurdu: 54 ürün... | Video 21:48
İsrail'e ihracat kısıtlaması getirildi! Ticaret Bakanlığı duyurdu: 54 ürün... | Video 09.04.2024 | 09:31
Yılın ilk Güneş tutulması gerçekleşti | Video 11:10
Yılın ilk Güneş tutulması gerçekleşti | Video 09.04.2024 | 08:49
Gazze’de son 24 saatte 32 kişi öldürüldü | Video 01:30
Gazze’de son 24 saatte 32 kişi öldürüldü | Video 08.04.2024 | 15:44

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA