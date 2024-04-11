Gazze’de çocuklar savaşa rağmen bayram sevincini yaşıyor | Video 11.04.2024 | 10:33 Gazze Şeridi’ndeki çocuklar, İsrail saldırılarının devam etmesine rağmen oyunlar oynayarak bayram sevincini yaşadı. VİDEO DEVAM EDİYOR

İsrail, Ramazan Bayramı'nda da saldırılarını aralık vermeden sürdürüyor. Gazze Şeridi'nin merkezindeki Maghazi Mülteci Kampı'nda yaşayan çocuklar bayramlıklarını giyip sokaklara koştu. Gazzeli çocuklar bölgedeki tüm eksikliklere rağmen yıkılan evlerin arasına kurulan oyuncaklarda eğlenerek bayramı kutladı. Çocuklar savaşın tüm yıkıcı etkisinin gölgesinde bayram sevincini yaşadı.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada İsrail'in ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde düzenlenen saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 33 bin 482'ye, yaralı sayısının ise 76 bin 49'a yükseldiği belirtildi. Bakanlığa göre hayatını kaybedenlerin yüzde 75'i kadın, çocuk ve yaşlılardan oluşuyor.