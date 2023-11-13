Video Dünya Gazze'de kundağa sarılmadan toprağa sarılan çocukların hikayesi | Video
Gazze'de kundağa sarılmadan toprağa sarılan çocukların hikayesi | Video

Gazze'de kundağa sarılmadan toprağa sarılan çocukların hikayesi | Video

13.11.2023 | 10:52

İsrail'in Otadoğu'nun kalbine sapladığı hançer kan akıtmaya devam ediyor. Gazze insanlık tarihinin en kanlı soykırımına sahne olurken ne yazık ki ölenlerin çoğu çocuk. Dün Rusya-Ukrayna savaşında ölen sarışın mavi gözlü çocuklara ağıt yakan Batı bugün esmer tenli, zeytin gözlü çocukların ölümüne ses çıkarmıyor. Oysa coğrafya farklı olsa da gözyaşlarının rengi aynı bu çocukların. A Haber şef editörü Burhan Aytekin Gazze'de çocuk olmadının ne demek olduğunu hatırlatan bir analiz hazırladı...

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