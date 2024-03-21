Video Dünya Gazze'de soykırım 167 gündür sürüyor! Can kaybı 31 bin 988’e yükseldi | Video
Gazze'de soykırım 167 gündür sürüyor! Can kaybı 31 bin 988’e yükseldi | Video

Gazze'de soykırım 167 gündür sürüyor! Can kaybı 31 bin 988’e yükseldi | Video

21.03.2024 | 12:53

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik 7 Ekim’den bu yana sürdürdüğü bombardımanda hayatını kaybedenlerin sayısı 31 bin 988’e, yaralananların sayısı ise 74 bin 188’e yükseldi.

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İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik günden güne şiddetlenen saldırıları 167 gündür sürüyor. Bölgeyi havadan, karadan ve denizden kuşatan, yardım tırlarının da girmesine izin vermeyen İsrail ordusu, Filistinli sivillere yönelik acımasız eylemlerine devam ediyor. Bombalar altında yaşamını sürdürmeye çalışan siviller bir yandan da açlık ve susuzlukla mücadele ederken, can kaybı da günden güne artıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte düzenlenen saldırılarda 65 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 92 Filistinlinin ise yaralandığı belirtildi. Açıklamada ayrıca, 7 Ekim'den bu yana yaşamını yitirenlerin sayısının ise 31 bin 988'e, yaralananların sayısının da 74 bin 188'e yükseldiği aktarıldı.

SUUDİ ARABİSTAN'DAN GAZZE'YE 40 MİLYON DOLARLIK FON
Kral Selman Yardım ve İnsani Çalışmalar Merkezi (KSrelief) tarafından yapılan açıklamada, Suudi Arabistan'ın Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) 40 milyon dolarlık yardım fonu sağlayacağı belirtildi. Açıklamada, taahhüt edilen fonun Gazze Şeridi'nde 250 binden fazla kişi için gıda ve 20 bin aile için çadır ihtiyacını karşılayacağı duyuruldu.

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