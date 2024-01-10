Video Dünya Güney Kore'de boynundan bıçaklanan ana muhalefet lideri taburcu oldu | Video
Güney Kore'de boynundan bıçaklanan ana muhalefet lideri taburcu oldu | Video

Güney Kore'de boynundan bıçaklanan ana muhalefet lideri taburcu oldu | Video

10.01.2024 | 12:34

Güney Kore'nin Busan kentine 2 Ocak'ta gerçekleştirdiği ziyarette gazetecilerin sorularını cevapladığı sırada boynundan bıçaklanan ana muhalefetteki Demokratik Parti'nin lideri Lee Jae-myung, hastaneden taburcu edildi. Saldırgan, Lee'nin devlet başkanı olmasını engellemek için saldırıyı gerçekleştirdiğini ifade etti.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Güney Kore'de Busan kentinin Gadeok Adası'ndaki havalimanı inşaatına geçtiğimiz hafta salı günü gerçekleştirdiği ziyarette bıçaklı saldırıya uğrayan ana muhalefetteki Demokratik Parti'nin lideri Lee Jae-myung, ameliyat olduğu Seul Ulusal Üniversite Hastanesi'nden taburcu oldu. Lee'yi hastane önünde destekçileri tezahüratlarla karşıladı. Boynunda bant olduğu görülen Lee hastane önünde yaptığı konuşmada, muhalifleri öldürme ve ortadan kaldırmaya yönelik savaş benzeri politikalara son verilmesi gerektiğini, bu olayın nefret siyasetini sona erdirmek ve karşılıklı saygı ve bir arada yaşama siyasetini yeniden tesis etmek için bir fırsat olabileceğini umduğunu ifade etti.

"BAŞKAN OLMASINI ENGELLEMEK İÇİN ÖLDÜRMEK İSTEDİM"
Olay yerinde gözaltına alınan, 4 Ocak'ta çıkarıldığı Busan Bölge Mahkemesi'nce tutuklanan ve yalnızca soyadı "Kim" olarak açıklanan 67 yaşındaki saldırgan, bıçaklı saldırıyı Lee'nin başkan olmasını engellemek için gerçekleştirdiğini ifade etti. Busan Emniyet Müdürü Woo Chul-moon, "Şüpheli, Lee'nin devlet başkanı olmasını engellemek için öldürmeye karar verdiğini söyledi" bilgisini paylaştı.

BOYNUNDA 1 SANTİMETRELİK YIRTILMA OLMUŞTU
Busan'daki havalimanı inşaatına 2 Ocak'ta ziyaret gerçekleştiren ve gazetecilerin sorularını yanıtlayan Lee, bu sırada imza alma bahanesiyle kendisine yaklaşan bir kişi tarafından boynundan bıçaklanmıştı. Lee, saldırının ardından bilinci açık bir şekilde önce Pusan Ulusal Üniversite Hastanesi'ne kaldırılırken, daha sonra helikopterle başkent Seul'deki Seul Ulusal Üniversite Hastanesi'ne sevk edilmişti. Saldırgan ise olay yerinde gözaltına alınmıştı. Boynunda 1 santimetrelik yırtılma meydana geldiği belirtilen Lee'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı, ameliyata alındığı açıklanmıştı. Lee'yi ameliyat eden Seul Ulusal Üniversite Hastanesi cerrahı Min Seung-kee, Lee'nin şah damarındaki yaranın onarılması için yapılan ameliyatın iyi geçtiğini aktarmıştı.
Busan polisi ise saldırganın internetten satın aldığı 18 santimetrelik bıçağı kullandığını belirtmişti.
Başkanlık yarışını az farkla kaybetmişti
Lee, ülkede geçtiğimiz yıl düzenlenen başkanlık seçimlerini görevdeki Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol'a karşı yüzde 0,73'lük bir farkla kaybetmişti. Lee'nin 2027'deki başkanlık seçimlerinde yeniden aday olması bekleniyor.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Güney Kore’de boynundan bıçaklanan ana muhalefet lideri taburcu oldu | Video 01:57
Güney Kore'de boynundan bıçaklanan ana muhalefet lideri taburcu oldu | Video 10.01.2024 | 12:34
Blinken: “Gazze’de günlük sivil ölümler çok yüksek” | Video 04:57
Blinken: “Gazze'de günlük sivil ölümler çok yüksek” | Video 10.01.2024 | 12:34
ABD’de fırtına: 3 ölü | Video 00:46
ABD'de fırtına: 3 ölü | Video 10.01.2024 | 12:39
Ekvador’da kartel ayaklandı! Sokaklar karıştı, polis ve gardiyanlar infaz edildi | Video 02:28
Ekvador’da kartel ayaklandı! Sokaklar karıştı, polis ve gardiyanlar infaz edildi | Video 10.01.2024 | 10:06
Ekvador’da polis arabasına bombalı saldırı! Şoke eden görüntüler | Video 00:45
Ekvador’da polis arabasına bombalı saldırı! Şoke eden görüntüler | Video 10.01.2024 | 10:06
New York’ta sinagogda gizli tünel! Yahudilerle polis birbirine girdi | Video 06:28
New York’ta sinagogda gizli tünel! Yahudilerle polis birbirine girdi | Video 10.01.2024 | 08:17
Ekvador’da silahlı saldırganlar canlı yayını bastı | Video 01:26
Ekvador’da silahlı saldırganlar canlı yayını bastı | Video 10.01.2024 | 06:01
Blinken, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile görüştü | Video 04:21
Blinken, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile görüştü | Video 09.01.2024 | 16:11
Hizbullah, İsrail’e ait karargahı hedef aldı | Video 00:53
Hizbullah, İsrail'e ait karargahı hedef aldı | Video 09.01.2024 | 14:50
İsrail askerleri vurduğu Filistinlinin üzerinden araçla geçti | Video 00:11
İsrail askerleri vurduğu Filistinlinin üzerinden araçla geçti | Video 09.01.2024 | 13:07
Texas’ta patlama, ortalık savaş alanına döndü: 21 yaralı | Video 01:45
Texas'ta patlama, ortalık savaş alanına döndü: 21 yaralı | Video 09.01.2024 | 12:16
Hakime saldıran sanığa Hannibal kostümü giydirdiler | Video 02:13
Hakime saldıran sanığa "Hannibal" kostümü giydirdiler | Video 09.01.2024 | 09:18
Yahudi yerleşimciler Filistinlilere ait zeytinleri çaldı | Video 01:25
Yahudi yerleşimciler Filistinlilere ait zeytinleri çaldı | Video 09.01.2024 | 05:57
İsrailliler esir aldığı Filistinli sivilleri yarı çıplak soyarak Hamas aleyhinde slogan atmaya zorladı | Video 00:23
İsrailliler esir aldığı Filistinli sivilleri yarı çıplak soyarak Hamas aleyhinde slogan atmaya zorladı | Video 08.01.2024 | 16:00
Pakistan’da polis aracına bombalı saldırı: 6 ölü | Video 00:51
Pakistan’da polis aracına bombalı saldırı: 6 ölü | Video 08.01.2024 | 14:45
Güney Kore’de LPG istasyonunda patlama: Çevreyi alevler sardı | Video 00:56
Güney Kore’de LPG istasyonunda patlama: Çevreyi alevler sardı | Video 08.01.2024 | 11:58
Japonya’da depremde can kaybı 128’e yükseldi | Video 00:42
Japonya'da depremde can kaybı 128'e yükseldi | Video 07.01.2024 | 11:36
İsrail askeri Filistinli öğrencilerle alay etti | Video 00:11
İsrail askeri Filistinli öğrencilerle alay etti | Video 07.01.2024 | 10:54
İsrail aleyhine slogan atan Türk kadına Alman polisinden müdahale | Video 05:05
İsrail aleyhine slogan atan Türk kadına Alman polisinden müdahale | Video 07.01.2024 | 08:38
Hizbullah’tan Aruri suikastına misilleme! İsrail hava üssüne 62 roket ateşlendi | Video 02:04
Hizbullah'tan "Aruri" suikastına misilleme! İsrail hava üssüne 62 roket ateşlendi | Video 06.01.2024 | 16:11

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA