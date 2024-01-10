Güney Kore'de boynundan bıçaklanan ana muhalefet lideri taburcu oldu | Video 10.01.2024 | 12:34 Güney Kore'nin Busan kentine 2 Ocak'ta gerçekleştirdiği ziyarette gazetecilerin sorularını cevapladığı sırada boynundan bıçaklanan ana muhalefetteki Demokratik Parti'nin lideri Lee Jae-myung, hastaneden taburcu edildi. Saldırgan, Lee'nin devlet başkanı olmasını engellemek için saldırıyı gerçekleştirdiğini ifade etti. VİDEO DEVAM EDİYOR

Güney Kore'de Busan kentinin Gadeok Adası'ndaki havalimanı inşaatına geçtiğimiz hafta salı günü gerçekleştirdiği ziyarette bıçaklı saldırıya uğrayan ana muhalefetteki Demokratik Parti'nin lideri Lee Jae-myung, ameliyat olduğu Seul Ulusal Üniversite Hastanesi'nden taburcu oldu. Lee'yi hastane önünde destekçileri tezahüratlarla karşıladı. Boynunda bant olduğu görülen Lee hastane önünde yaptığı konuşmada, muhalifleri öldürme ve ortadan kaldırmaya yönelik savaş benzeri politikalara son verilmesi gerektiğini, bu olayın nefret siyasetini sona erdirmek ve karşılıklı saygı ve bir arada yaşama siyasetini yeniden tesis etmek için bir fırsat olabileceğini umduğunu ifade etti.

"BAŞKAN OLMASINI ENGELLEMEK İÇİN ÖLDÜRMEK İSTEDİM"

Olay yerinde gözaltına alınan, 4 Ocak'ta çıkarıldığı Busan Bölge Mahkemesi'nce tutuklanan ve yalnızca soyadı "Kim" olarak açıklanan 67 yaşındaki saldırgan, bıçaklı saldırıyı Lee'nin başkan olmasını engellemek için gerçekleştirdiğini ifade etti. Busan Emniyet Müdürü Woo Chul-moon, "Şüpheli, Lee'nin devlet başkanı olmasını engellemek için öldürmeye karar verdiğini söyledi" bilgisini paylaştı.

BOYNUNDA 1 SANTİMETRELİK YIRTILMA OLMUŞTU

Busan'daki havalimanı inşaatına 2 Ocak'ta ziyaret gerçekleştiren ve gazetecilerin sorularını yanıtlayan Lee, bu sırada imza alma bahanesiyle kendisine yaklaşan bir kişi tarafından boynundan bıçaklanmıştı. Lee, saldırının ardından bilinci açık bir şekilde önce Pusan Ulusal Üniversite Hastanesi'ne kaldırılırken, daha sonra helikopterle başkent Seul'deki Seul Ulusal Üniversite Hastanesi'ne sevk edilmişti. Saldırgan ise olay yerinde gözaltına alınmıştı. Boynunda 1 santimetrelik yırtılma meydana geldiği belirtilen Lee'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı, ameliyata alındığı açıklanmıştı. Lee'yi ameliyat eden Seul Ulusal Üniversite Hastanesi cerrahı Min Seung-kee, Lee'nin şah damarındaki yaranın onarılması için yapılan ameliyatın iyi geçtiğini aktarmıştı.

Busan polisi ise saldırganın internetten satın aldığı 18 santimetrelik bıçağı kullandığını belirtmişti.

Başkanlık yarışını az farkla kaybetmişti

Lee, ülkede geçtiğimiz yıl düzenlenen başkanlık seçimlerini görevdeki Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol'a karşı yüzde 0,73'lük bir farkla kaybetmişti. Lee'nin 2027'deki başkanlık seçimlerinde yeniden aday olması bekleniyor.