Güney Kore'de sel ve toprak kayması: 4 ölü, 1 kayıp | Video
Güney Kore'de etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında en az 4 kişi hayatını kaybetti, kayıp 1 kişi aranıyor.
BİRÇOK BÖLGEDE MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ
Şiddetli yağışlar birçok bölgede maddi hasara da yol açtı. Yerel yetkililer Kuzey Jeolla eyaletindeki 17 ev ve 16 otoyolun sel sularının altında kaldığını belirtirken, Güney Chungcheong eyalet yönetiminin 835 hasar bildirimi veya acil durum çağrısı aldığı aktarıldı.
21 UÇUŞ İPTAL EDİLDİ, 16 UÇUŞTA GECİKME YAŞANDI
Havayolu ve demiryolu ulaşımı da şiddetli yağışlardan olumsuz etkilendi. Ülkenin güneydoğusundaki liman kenti Busan'da bulunan Gimhae Uluslararası Havalimanı'ndan yapılması beklenen 21 uçuşun iptal edildiği, 16 uçuşta da gecikme yaşandığı açıklandı. Ayrıca Güney Chungcheong eyaletindeki Janghang Tren Hattı ve Kuzey Gyeongsang eyaletindeki Gyeongbuk Tren Hattı'ndaki tüm tren seferlerin yerel saatle 18.00'e kadar askıya alındığı belirtildi.
GECEYE KADAR ETKİSİNİ SÜRDÜRECEK
Kore Meteoroloji İdaresi (KMA) ülkenin güney kesimlerindeki birçok bölgenin gece boyunca 200 milimetrenin üzerinde yağış aldığını açıklamıştı. Yağışların bugün de etkisini sürdüreceği konusunda uyaran yetkililer, sel baskınları ve toprak kaymalarına karşı dikkatli olma çağrısında bulunmuştu.
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