Video Dünya Güney Kore'de sel ve toprak kayması: 4 ölü, 1 kayıp | Video
Güney Kore'de sel ve toprak kayması: 4 ölü, 1 kayıp | Video

Güney Kore'de sel ve toprak kayması: 4 ölü, 1 kayıp | Video

10.07.2024 | 14:55

Güney Kore'de etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında en az 4 kişi hayatını kaybetti, kayıp 1 kişi aranıyor.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Güney Kore'de dün geceden bu yana etkisini sürdüren şiddetli yağışlar, sel ve toprak kaymalarını beraberinde getirdi. Yerel yetkililerden yapılan açıklamaya göre sel ve toprak kaymalarında en az 4 kişi hayatını kaybetti. Güney Chungcheong eyaletinde 1 kişinin asansör boşluğunu su basması sonucu öldüğü, aynı eyalette yaşayan 1 kişinin ise toprak kayması nedeniyle evinin yıkılmasıyla hayatını kaybettiği aktarıldı. Kuzey Gyeongsang eyaletinde ise 1 kişinin sel sularına kapılarak, 1 kişinin de aracıyla birlikte taşan bir dereye düşerek yaşamını yitirdiği kaydedildi. Kuzey Chungcheong eyaletinde ise konteynerde yaşayan 1 kişinin kayıp olarak kayıtlara geçtiği, arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

BİRÇOK BÖLGEDE MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ
Şiddetli yağışlar birçok bölgede maddi hasara da yol açtı. Yerel yetkililer Kuzey Jeolla eyaletindeki 17 ev ve 16 otoyolun sel sularının altında kaldığını belirtirken, Güney Chungcheong eyalet yönetiminin 835 hasar bildirimi veya acil durum çağrısı aldığı aktarıldı.

21 UÇUŞ İPTAL EDİLDİ, 16 UÇUŞTA GECİKME YAŞANDI
Havayolu ve demiryolu ulaşımı da şiddetli yağışlardan olumsuz etkilendi. Ülkenin güneydoğusundaki liman kenti Busan'da bulunan Gimhae Uluslararası Havalimanı'ndan yapılması beklenen 21 uçuşun iptal edildiği, 16 uçuşta da gecikme yaşandığı açıklandı. Ayrıca Güney Chungcheong eyaletindeki Janghang Tren Hattı ve Kuzey Gyeongsang eyaletindeki Gyeongbuk Tren Hattı'ndaki tüm tren seferlerin yerel saatle 18.00'e kadar askıya alındığı belirtildi.

GECEYE KADAR ETKİSİNİ SÜRDÜRECEK
Kore Meteoroloji İdaresi (KMA) ülkenin güney kesimlerindeki birçok bölgenin gece boyunca 200 milimetrenin üzerinde yağış aldığını açıklamıştı. Yağışların bugün de etkisini sürdüreceği konusunda uyaran yetkililer, sel baskınları ve toprak kaymalarına karşı dikkatli olma çağrısında bulunmuştu.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Güney Kore’de sel ve toprak kayması: 4 ölü, 1 kayıp | Video 00:34
Güney Kore'de sel ve toprak kayması: 4 ölü, 1 kayıp | Video 10.07.2024 | 14:55
Deniz simidiyle 19 saat açık denizde sürüklendi! Ölümden tesadüfen böyle döndü | Video 00:47
Deniz simidiyle 19 saat açık denizde sürüklendi! Ölümden tesadüfen böyle döndü | Video 10.07.2024 | 16:25
Bunun adı insanlık suçu! İsrail çocukları bombaladı | Video 03:35
Bunun adı insanlık suçu! İsrail çocukları bombaladı | Video 10.07.2024 | 12:05
Başkan Erdoğan, NATO’nun 75. Yılı Anma Etkinliği’ne katıldı | Video 05:48
Başkan Erdoğan, NATO’nun 75. Yılı Anma Etkinliği'ne katıldı | Video 10.07.2024 | 08:46
Hizbullah, Golan Tepeleri’ndeki İsrail askeri üslerini İHA ile görüntüledi | Video 02:46
Hizbullah, Golan Tepeleri'ndeki İsrail askeri üslerini İHA ile görüntüledi | Video 09.07.2024 | 16:34
Hindistan Başbakanı Modi, Moskova’da Putin ile görüştü | Video 00:54
Hindistan Başbakanı Modi, Moskova'da Putin ile görüştü | Video 09.07.2024 | 16:34
Gazze’de can kaybı 38 bin 243’e yükseldi | Video 00:57
Gazze’de can kaybı 38 bin 243’e yükseldi | Video 09.07.2024 | 14:53
Texas’ı vuran Beryl Kasırgası’nda 6 kişi öldü, 2.7 milyon hane elektriksiz kaldı | Video 00:13
Texas'ı vuran Beryl Kasırgası'nda 6 kişi öldü, 2.7 milyon hane elektriksiz kaldı | Video 09.07.2024 | 14:54
Rusya’nın Kiev’i vurduğu saldırıda can kaybı 38’e yükseldi | Video 02:39
Rusya'nın Kiev'i vurduğu saldırıda can kaybı 38'e yükseldi | Video 09.07.2024 | 12:40
UNRWA üst düzey yetkilisi Han Yunus’taki yıkımı paylaştı | Video 01:58
UNRWA üst düzey yetkilisi Han Yunus’taki yıkımı paylaştı | Video 09.07.2024 | 08:48
İspanya’daki boğa koşusunda 6 kişi yaralandı 01:14
İspanya’daki boğa koşusunda 6 kişi yaralandı 08.07.2024 | 15:56
Beryl Kasırgası’nda bilanço artıyor: Can kaybı 11’e yükseldi 02:47
Beryl Kasırgası’nda bilanço artıyor: Can kaybı 11’e yükseldi 08.07.2024 | 11:56
Japonya’da Müslüman olmadığı halde İslam’ı tanıtan Hongu, fenomen haline geldi | Video 05:23
Japonya'da Müslüman olmadığı halde İslam'ı tanıtan Hongu, fenomen haline geldi | Video 07.07.2024 | 12:25
İran’ın yeni Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Yerine getiremeyeceğim hiçbir bir vaatte bulunmadım | Video 10:26
İran’ın yeni Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: “Yerine getiremeyeceğim hiçbir bir vaatte bulunmadım” | Video 07.07.2024 | 08:37
Çocuklarını sıcak arabanın içinde kilitli bıraktılar! Vicdansız aile fenomenlik uğruna o anları saniye saniye kaydetti... | Video 01:49
Çocuklarını sıcak arabanın içinde kilitli bıraktılar! Vicdansız aile fenomenlik uğruna o anları saniye saniye kaydetti... | Video 06.07.2024 | 16:32
Son Dakika: Kırgızistan’da darbe girişimi önlendi | Video 01:21
Son Dakika: Kırgızistan'da darbe girişimi önlendi | Video 05.07.2024 | 12:29
Başkan Erdoğan Putin ile bir araya geldi! Türkiye’nin sınırlarının hemen ötesinde bir teröristan kurdurmamakta kararlıyız 06:14
Başkan Erdoğan Putin ile bir araya geldi! "Türkiye'nin sınırlarının hemen ötesinde bir teröristan kurdurmamakta kararlıyız" 03.07.2024 | 17:12
Aliyev ve Putin, Astana’da görüştü | Video 01:08
Aliyev ve Putin, Astana'da görüştü | Video 03.07.2024 | 15:56
Karayipleri vuran Beryl Kasırgası’nda can kaybı 3’e yükseldi | Video 02:49
Karayipleri vuran Beryl Kasırgası'nda can kaybı 3'e yükseldi | Video 03.07.2024 | 14:52
Türkiye’nin çeyrek final zaferi Kuzey Makedonya’da da coşkuyla kutlandı | Video 01:47
Türkiye’nin çeyrek final zaferi Kuzey Makedonya’da da coşkuyla kutlandı | Video 03.07.2024 | 09:59

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA