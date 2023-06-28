Hacılar Mina’da şeytan taşladı | Video 28.06.2023 | 13:31 Hac ibadeti için kutsal topraklara gelen milyonlarca Müslüman, Arafat ve Müzdelife vakfesinin ardından Mina'da şeytan taşladı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Hac ibadetini yerine getirmek üzere dünyanın dört bir yanından kutsal topraklara gelen hacı adayları Arafat ve Müzdelife Vakfesi'ni tamamladıktan sonra gece yarısından itibaren şeytan taşlamak üzere Mina'ya geçti. Hac ibadeti için Müzdelife'den Mina'ya geçen hacılar, büyük şeytan olarak ifade edilen 'Akabe Cemresi'ne' 7 taş attı.

Şeytan taşlamanın ardından Mescid-i Haram'a giden bazı hacı adayları ihramla ziyaret tavafı yaparken, bazıları da bayramın ilk günü kurban kesilmesinin ardından tıraş olup ihramdan çıkarak ziyaret tavafını gerçekleştirdi. Ziyaret tavafını yapan hacı adayları, farz rükünleri tamamlayarak hacı oldu.