Video Dünya Hamas, İsrail ile yeni esir takasına dair anlaşmaya olumlu yanıt verdi | Video
Hamas, İsrail ile yeni esir takasına dair anlaşmaya olumlu yanıt verdi | Video

Hamas, İsrail ile yeni esir takasına dair anlaşmaya olumlu yanıt verdi | Video

07.02.2024 | 05:58

Katar Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdulrahman Al Thani, Hamas’ın İsrail ile yeni esir takası anlaşmasına dair sunulan teklife yanıt verdiğini belirterek, “Hamas'ın teklif hakkında bazı yorumları oldu ancak genel olarak olumlu olduğunu söyleyebiliriz” dedi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Orta Doğu turu kapsamında geldiği Katar'da Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdulrahman Al Thani ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Al Thani, geçtiğimiz günlerde İsrail ile yeni esir takası anlaşmasına dair sunulan teklife Hamas tarafından yanıt verildiğini belirterek, "Hamas'ın teklif hakkında bazı yorumları oldu ancak genel olarak olumlu olduğunu söyleyebiliriz" dedi. Konunun hassasiyeti nedeniyle daha fazla ayrıntı veremeyeceğini aktaran Al Thani, anlaşma konusunda iyimser olduklarının ve Hamas'ın yanıtının İsrail'e iletildiğini belirtti.

Bölgedeki tüm taraflara azami itidal göstermeleri ve daha fazla kan dökülmesine yol açacak, sivilleri tehlikeye atacak ve uluslararası ticareti tehdit edecek kararlardan kaçınmaları çağrısında bulunan Al Thani, "Uluslararası toplumu acil ateşkes için sorumluluk üstlenmeye çağırıyoruz. Katı ve sağlam bir uluslararası pozisyona sahip olmanın tam zamanıdır" dedi.

Birçok ülkenin Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) yaptıkları yardımları kesmesine değinen Al Thani, "UNRWA fonunun askıya alınmasının yıkıcı sonuçları oluR. Birkaç kişinin eylemleri nedeniyle tüm organizasyonu cezalandıramayız" dedi.
Gazze Şeridi'ne yönelik desteğin ve yardımların devam ettiğini vurgulayan Al Thani, "Hastaneler hedef alınmaya, bombalanmaya ve yerinden edilmiş insanlar yollarda öldürülmeye devam ediliyor. Bu kriz sırasında ABD ile olan işbirliğimize değer veriyor ve takdir ediyoruz" dedi.

"YARIN İSRAİL HÜKÜMETİ İLE GÖRÜŞECEĞİM"
Blinken ise yaptığı açıklamada, ABD'nin Hamas'tan gelen yanıtı "şimdi" gözden geçirdiğini belirterek, "Yarın İsrail hükümeti ile görüşeceğim" dedi.
Hamas'a sunulan teklifin "ciddi" bir teklif olduğunu ve "sadece önceki anlaşmayı tekrarlamayı değil, genişletmeyi amaçladığını" vurgulayan Blinken, "Hala yapılması gereken çok iş var, ancak anlaşmanın mümkün ve gerekli olduğuna inanmaya devam ediyoruz. Bunu başarmak için durmaksızın çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

İsrail ve Hamas arasındaki muhtemel anlaşma, Gazze Şeridi'ndeki çatışmalara 6 hafta ara verilmesini ve İsrailli esirler ile Filistinli mahkumların karşılıklı olarak serbest bırakılmasını içeriyor.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Hamas, İsrail ile yeni esir takasına dair anlaşmaya olumlu yanıt verdi | Video 05:39
Hamas, İsrail ile yeni esir takasına dair anlaşmaya olumlu yanıt verdi | Video 07.02.2024 | 05:58
Hindistan’da kaçak havai fişek fabrikasında patlama: 11 ölü, 65 yaralı | Video 00:41
Hindistan'da kaçak havai fişek fabrikasında patlama: 11 ölü, 65 yaralı | Video 06.02.2024 | 14:16
ABD’nin California eyaletini şiddetli fırtına vurdu: 3 ölü | Video 00:56
ABD’nin California eyaletini şiddetli fırtına vurdu: 3 ölü | Video 06.02.2024 | 12:21
ABD’nin California eyaletini şiddetli fırtına vurdu: 3 ölü | Video 00:56
ABD’nin California eyaletini şiddetli fırtına vurdu: 3 ölü | Video 06.02.2024 | 12:27
Apple’ın yeni gözlüğü ABD sokaklarını bilim kurgu filmlerine çevirdi | Video 01:33
Apple'ın yeni gözlüğü ABD sokaklarını bilim kurgu filmlerine çevirdi | Video 06.02.2024 | 12:27
Rusya, Harkov’da bir köyü vurdu: 2 aylık bebek hayatını kaybetti | Video 00:40
Rusya, Harkov’da bir köyü vurdu: 2 aylık bebek hayatını kaybetti | Video 06.02.2024 | 12:27
İngiltere Kralı III. Charles kansere yakalandı | Video 02:00
İngiltere Kralı III. Charles kansere yakalandı | Video 06.02.2024 | 05:59
Skandal paylaşım: IDF komutanı camiiyi havaya uçurdu! | Video 00:15
Skandal paylaşım: IDF komutanı camiiyi havaya uçurdu! | Video 05.02.2024 | 16:00
Şili’deki orman yangınlarında can kaybı arttı! Ülkede 2 gün ulusal yas ilan edildi | Video 03:37
Şili’deki orman yangınlarında can kaybı arttı! Ülkede 2 gün ulusal yas ilan edildi | Video 05.02.2024 | 15:28
Filipinler’de sel felaketi can aldı: Ölü sayısı artıyor! | Video 02:54
Filipinler'de sel felaketi can aldı: Ölü sayısı artıyor! | Video 05.02.2024 | 11:05
Pakistan’da karakola saldırı: 10 ölü, 6 yaralı | Video 00:12
Pakistan’da karakola saldırı: 10 ölü, 6 yaralı | Video 05.02.2024 | 11:05
ABD, Yemen’de seyir füzelerini imha etti | Video 00:24
ABD, Yemen'de seyir füzelerini imha etti | Video 05.02.2024 | 10:18
İsrail güçlerinin Hamas’a ait bir tünel olduğunu iddia ettiği yerin su deposu olduğu ortaya çıktı | Video 02:01
İsrail güçlerinin Hamas'a ait bir tünel olduğunu iddia ettiği yerin su deposu olduğu ortaya çıktı | Video 05.02.2024 | 09:14
Şili’deki orman yangınlarında can kaybı 51’e yükseldi | Video 03:26
Şili’deki orman yangınlarında can kaybı 51’e yükseldi | Video 04.02.2024 | 12:47
Ukrayna, Rusya kontrolündeki Luhansk bölgesine saldırdı: 28 ölü | Video 00:56
Ukrayna, Rusya kontrolündeki Luhansk bölgesine saldırdı: 28 ölü | Video 04.02.2024 | 12:47
Yemen’in başkenti Sana’ya hava saldırısı | Video 00:55
Yemen'in başkenti Sana'ya hava saldırısı | Video 04.02.2024 | 08:32
Almanya’da 150 bin kişiden Bundestag önünde ırkçılığa karşı miting | Video 03:42
Almanya’da 150 bin kişiden Bundestag önünde ırkçılığa karşı miting | Video 04.02.2024 | 08:32
İskoçya’da binlerce kişi, Özgür Filistin sloganları attı | Video 01:43
İskoçya’da binlerce kişi, "Özgür Filistin" sloganları attı | Video 04.02.2024 | 08:32
SON DAKİKA: Paris’te bıçaklı dehşet! Tren istasyonu kana bulandı | Video 00:11
SON DAKİKA: Paris’te bıçaklı dehşet! Tren istasyonu kana bulandı | Video 03.02.2024 | 12:02
Almanya’da grev dalgası: Şehir içi toplu taşıma çalışanları iş bıraktı | Video 03:25
Almanya'da grev dalgası: Şehir içi toplu taşıma çalışanları iş bıraktı | Video 02.02.2024 | 16:07

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA