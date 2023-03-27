Hindistan’da helikopter iniş yaptığı sırada düştü | Video
Hindistan’da Sahil Güvenliğe ait helikopterin iniş yaptığı sırada düşmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Hindistan'ın Kerala eyaletinde yer alan Kochi şehrinde Sahil Güvenliğe ait helikopter Kochi Uluslararası Havalimanı'na iniş yaptığı sırada düştü. Kazada ALH-DHRUV Mark 3 tipi helikopterde bulunan 3 mürettebat yaralandı.
Helikopterin eğitim uçuşu için havalanmasından kısa bir süre sonra döngüsel kontrol sistemlerinin yanıt vermemesi nedeniyle acil inişe geçtiği sırada kazanın meydana geldiği ifade edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, mürettebatın minimum kontrolle helikopteri en güvenli şekilde yere indirdiği açıklandı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:40
Hindistan’da helikopter iniş yaptığı sırada düştü | Video 27.03.2023 | 08:45
00:55
Fransız Senatosu'ndan PKK'ya onur madalyası | Video 26.03.2023 | 15:26
04:18
İsrailli yerleşimciler, Filistinli ailenin evini ateşe verdi | Video 26.03.2023 | 12:23
04:22
Tayland'da Müslüman turistler için helal sertifikalı restoranlar | Video 26.03.2023 | 08:30
03:14
Fransa'da Dünya Saati etkinliği | Video 26.03.2023 | 08:30
08:06
Fransa'da göç yasası protesto edildi | Video 25.03.2023 | 22:21
02:17
Yunanistan’ın yerli İHA’sı alay konusu oldu | Video 25.03.2023 | 16:47
03:16
İspanya’daki orman yangınında 4 bin hektardan fazla alan kül oldu | Video 25.03.2023 | 14:24
00:07
00:08
İranlı milislerden ABD üssüne saldırı! | Video 25.03.2023 | 11:56
00:20
Suriye’de sıcak çatışma! ABD savaş uçakları havalandı | Video 25.03.2023 | 11:53
00:20
ABD’de hortum felaketi: 11 ölü! | Video 25.03.2023 | 11:37
00:29
ABD’de çikolata fabrikasında korkunç patlama kamerada: 2 ölü | Video 25.03.2023 | 10:31
00:07
ABD Başkanı Joe Biden'dan yeni gaf! Tüm salon kahkahaya boğuldu... | Video 25.03.2023 | 09:32
03:54
Mescid-i Aksa'da 100 bin kişi cuma namazı kıldı | Video 24.03.2023 | 15:28
00:18
Tayvan’da şiddetli rüzgara kapılan dev çadır uçtu: 1 yaralı | Video 24.03.2023 | 10:43
09:13
AB liderlerinden Türkiye çağrısı | Video 24.03.2023 | 08:43
09:58
Fransa'da protestocular polisle çatıştı: 58 gözaltı | Video 23.03.2023 | 23:31
00:29
Heyelanda yıkılan evden polisin üzerine derin dondurucu düştü | Video 23.03.2023 | 16:28
01:26
İspanya'da 100'den fazla tarih öncesi gravür bulundu | Video 23.03.2023 | 14:58