Hindistan'da sel felaketi: 8 ölü | Video

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Hindistan'ın Assam eyaletinde meydana gelen selde 8 kişi hayatını kaybetti.
Hindistan'ın Uttarkand eyaletinde de 2020 yılında meydana gelen selde 200 kişi hayatını kaybetmişti.