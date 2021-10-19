Video Dünya Hindistan'da sel ve toprak kayması: 16 ölü | Video
Hindistan'da sel ve toprak kayması: 16 ölü | Video

Hindistan'da sel ve toprak kayması: 16 ölü | Video

19.10.2021 | 13:14

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Hindistan’ın kuzeyindeki Uttarakhand eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymasında 16 kişi hayatını kaybetti.

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Hindistan'ın kuzeyindeki Uttarakhand eyaletinde etkili olan şiddetli yağışlar sel ve toprak kaymalarını beraberinde getirdi. Eyalet genelinde yollar ve evler sular altında kaldı. Haldwani bölgesindeki köprünün bir kısmında çökme meydana gelirken, o anlar amatör kameraya yansıdı. Bir filin de Gaula Nehrinin ortasında mahsur kaldığı görüldü. Orman Dairesi yetkilileri filin izlendiğini ifade etti. Hindistan medyası, eyalet genelindeki sel felaketinde en az 16 kişinin hayatını kaybettiğini aktardı. Hindistan Başbakanı Narendra Modi, eyaletteki durumu değerlendirmek için Eyalet Başbakanı Pushkar Singh Dhami ile görüştü.

Hindistan Meteoroloji Departmanı, eyalette önümüzdeki birkaç gün şiddetli yağışların devam edeceği konusunda uyarıda bulundu. Eyalet Afet Müdahale Gücü (SDRF) ekiplerinin de alarm durumuna geçtiği aktarıldı.

Hindistan'ın güneyindeki Kerala eyaletinde meydana gelen son sel ve toprak kaymalarında 25 kişi hayatını kaybetmişti.

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