Video Dünya Hindistan’da tekne kazasının bilançosu netleşiyor: 1 ölü | Video

Hindistan’da tekne kazasının bilançosu netleşiyor: 1 ölü | Video

Hindistan’da tekne kazasının bilançosu netleşiyor: 1 ölü | Video
09.09.2021 | 10:55

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OTOMATİK OYNAT

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Hindistan’ın Assam eyaletinde bulunan Brahmaputra Nehri’nde dün en az 100 kişinin bulunduğu iki teknenin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

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Hindistan'ın Assam eyaletinde yer alan Brahmaputra Nehri'nde dün seyir halindeki iki teknenin çarpışmasının ardından yaşanan faciada bilanço netleşiyor. Assam Eyalet Başbakanı Himanta Biswa Sarma, kazanın ardından başlatılan kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "Şu an itibariyle 1 can kaybı var. Daha fazla bilgiye ulaşabilmek için çalışmalar sürüyor" dedi. Çarpışmanın ardından teknelerden biri alabora olurken, o anlar amatör kamera tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde batan teknede bulunanlardan bazılarının suya atlayarak diğer tekneye geçmeye çalıştıkları kameraya yansıdı.

Öte yandan, dün başlatılan çalışmalarda 41 kişinin kurtarıldığı açıklanmış, kazada öldüğünden şüphelenilen kişilerin cansız bedenlerine henüz ulaşılamadığı belirtilmişti.

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