Video Dünya Hizbullah, İsrail'e ait karargahı hedef aldı | Video
Hizbullah, İsrail'e ait karargahı hedef aldı | Video

Hizbullah, İsrail'e ait karargahı hedef aldı | Video

09.01.2024 | 14:50

Lübnan'daki Hizbullah Hareketi, üst düzey komutanlarından Wissam al-Tawil'in öldürülmesine misilleme olarak İsrail’in kuzeyindeki bir karargaha saldırı gerçekleştirdi. İsrail ordusu ise karşılık olarak Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'a ait noktaları vurdu.

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İsrail'in dün Lübnan'ın güneyindeki Majdal Selm köyünde Hizbullah'ın üst düzey komutanlarından Wissam al-Tawil'in öldürdüğü saldırıya Hizbullah'tan misilleme geldi. Hizbullah'tan yapılan açıklamada, İsrail'in kuzeyindeki bir askeri komuta merkezine insansız hava aracıyla (İHA) saldırı gerçekleştirildiği bildirildi. İsrail'in GLZ Radyosu, Hizbullah'a ait bir İHA'nın ülkenin kuzeyinde yer alan Safed şehrindeki Kuzey Komutanlığı Karargahını hedef aldığını aktardı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, karargahın otoparkından duman yükseldiği kameraya yansıdı.

İSRAİL DE HİZBULLAH'I VURDU
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Hizbullah'ın misilleme saldırısının karargahta herhangi bir hasara veya can kaybına yol açmadığı belirtildi. Söz konusu saldırının ardından Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'a ait noktaların vurulduğu duyuruldu.

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