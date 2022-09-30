Video Dünya Ian Kasırgası’nın Florida’da neden olduğu tahribat gün yüzüne çıktı | Video
Ian Kasırgası’nın Florida’da neden olduğu tahribat gün yüzüne çıktı | Video

Ian Kasırgası’nın Florida’da neden olduğu tahribat gün yüzüne çıktı | Video

30.09.2022 | 08:33

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ABD’nin Florida eyaletini dün vuran Ian Kasırgası’nın ardından bölgede meydana gelen tahribat gün yüzüne çıktı. Yetkililer, şu ana kadar en az 13 kişinin hayatını kaybettiğini doğrularken, can kaybının artması bekleniyor.

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ABD'nin Florida eyaletini dün akşam saatlerinde kategori 4 seviyesinde vuran Ian Kasırgası, ülkede büyük yıkıma yol açtı. ABD tarihinde görülen en güçlü 5'inci kasırga olan Ian'ın Florida'yı terk etmesinin ardından tahribat gün yüzüne çıktı. Çok sayıda yol, köprü ve binada ağır hasar oluştuğu görüldü. Florida Acil Durum Yönetimi yaptığı açıklamada, bölgede yürütülen çalışmalar sırasında şimdiye kadar en az 500 kişinin kurtarıldığı bildirildi.

EN AZ 13 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Florida'nın Lee İlçesi Şerifi Carmine Marceno yaptığı açıklamada, "Yüzlerce ölüm olduğundan eminim, kurtarılmayı bekleyen binlerce insan var" ifadelerini kullanarak, bölgede şu ana kadar hayatını kaybeden 5 kişinin tespit edildiğini bildirdi.

Charlotte ilçesinde yetkili Chris Constance, County'de 6, yerel bir acil durum yönetim yetkilisi Osceola ilçesindeki bakımevinde 1, Volusia İlçesindeki yetkililer ise 74 yaşındaki bir adamın havuzunu boşaltmaya çalışırken hayatını kaybettiğini doğruladı.

YAKLAŞIK 5 BİN ULUSAL MUHAFIZ SAHADA
Florida Valisi Ron DeSantis'in Ofisi tarafından yapılan açıklamada, yaklaşık 5 bin Florida Ulusal Muhafız askerinin yanı sıra komşu eyaletlerden 2 bin Ulusal Muhafızın karadaki operasyonlara yardım ettiği aktarılarak, toplam 800 kişiden oluşan 8 ekibin arama kurtarma çalışmalarını yürüttüğü belirtildi. Açıklamada ayrıca, 200'den fazla sığınma evinde yaklaşık 34 bin kişinin misafir edildiği aktarıldı.

ELEKTRİK KESİNTİLERİ İÇİN 42 BİN TEKNİSYEN GÖREVDE
Şiddetli rüzgarlar nedeniyle elektrik direklerinin hasar gördüğü Florida'da, elektrik şebekesinde meydana gelen hasar sonucu 2 buçuk milyondan fazla kişi elektriksiz kaldı. Florida Valisi Ron DeSantis'in Ofisi, 42 bin teknisyenin, elektrik kesintilerini çözmek için dün geceden bu yana aralıksız çalıştığını belirtti.

"FLORİDA TARİHİNDEKİ EN ÖLÜMCÜL KASIRGA OLABİLİR"
ABD Başkanı Joe Biden başkent Washington DC'deki Federal Acil Durum Yönetim Ajansı (FEMA) binasında yaptığı açıklamada, Ian Kasırgası'nın Florida tarihindeki en ölümcül kasırga olabileceğine dikkat çekerek, "Hala elimize ulaşan kesin bir sayı yok, ancak büyük miktarda can kaybı olabileceğine dair ön raporlar aldık" dedi.

Başkan Biden ayrıca, felaket nedeniyle hükümetin bölgeye destek vereceğini ve zarar gören kamu binalarının yeniden inşa edileceğini ifade etti.

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