İlk duruşma başladı: Bebek katili Netanyahu ve kabinesi yargılanıyor! | Video
BM Soykırım Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail'e karşı Uluslararası Adalet Divanında açılan davanın ilk duruşması başladı. Katil İsrail devleti ilk kez soykırım ile yargılanıyor. Lahey’deki duruşmadan çıkacak öncelikli karar Gazze’deki vahşeti durdurabilir
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