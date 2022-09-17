İngiltere Kralı 3. Charles'a protesto! "Biz evlerimizi ısıtmak için çabalarken..." | Video
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İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in hayatını kaybetmesinin ardından tahta geçen Kral 3. Charles, Galler'e yaptığı ziyarette bir kişinin tepkisiyle karşılaştı. Kalabalıktan biri, Charles'a "Biz evlerimizi ısıtmak için çabalarken senin geçit töreninin parasını ödemek zorundayız" diyerek seslendi.