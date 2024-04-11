Video Dünya İngiltere’de elektrikli bisiklet patladı | Video
İngiltere’de elektrikli bisiklet patladı | Video

İngiltere’de elektrikli bisiklet patladı | Video

11.04.2024 | 13:11

İngiltere’de tren istasyonunda bataryası patlayan elektrikli bisiklet alev aldı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

İngiltere'nin başkenti Londra'nın güneyindeki Sutton tren istasyonunda bir yolcuya ait park halindeki elektrikli bisikletin bataryası patladı. Londra itfaiyesinin açıklamasına göre 21 Martta yaşanan olayda patlamanın ardından alev alan bisiklet kullanılamaz hale gelirken, o sırada bankta oturan yolcular kaçarak olaydan yara almadan kurtuldu.

İstasyon Memuru Nigel McLachlan yaptığı açıklamada, "Yangın gerçekten şiddetliydi ve son derece hızlı gerçekleşti. Farklı bir zamanda yaşansaydı yıkıcı olurdu. Bunun doğurabileceği trajik sonuçları düşünmek istemiyorum. Neyse ki kimse yaralanmadı" dedi. Bisiklet sahibinin elektrikli bisikleti internetten satın aldığını belirten McLachlan, bu ürünlerin internetten yanlış batarya ve şarj cihazı ile satın alınması riskinin yüksek olduğunu, bu nedenle güvenilir bir mağazadan alınması gerektiğini ifade etti.

Bisikletin sahibi 25 yaşındaki Sahab Singh ise yaptığı açıklamada, bisikleti 4 ay önce satın aldığını belirterek, "Yangının yaşandığı güne kadar bisikletle ilgili hiçbir sorun yaşamadım. Çalışmak için Crystal Palace'a gidiyordum. Tren istasyonunda bisikletten dumanlar çıkmaya başladı ve ardından alevler içinde kaldı. Kaçabildiğim ve kimse yaralanmadığı için şanslıyım. Çok korkunçtu" şeklinde konuştu.

İtfaiye tarafından yapılan açıklamada, elektrikli bisiklet ve scooter yangınlarında artış yaşandığı kaydedildi. Açıklamaya göre Londra'da Ocak ve Nisan ayları arasında 31 e-bisiklet yangını, 9 e-scooter yangını meydana geldi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İngiltere’de elektrikli bisiklet patladı | Video 00:29
İngiltere’de elektrikli bisiklet patladı | Video 11.04.2024 | 13:11
Fransa’da yağlı tohum işleme tesisinde patlama | Video 00:38
Fransa'da yağlı tohum işleme tesisinde patlama | Video 11.04.2024 | 12:39
Gazze’de çocuklar savaşa rağmen bayram sevincini yaşıyor | Video 03:10
Gazze’de çocuklar savaşa rağmen bayram sevincini yaşıyor | Video 11.04.2024 | 10:33
Güney Kore’de seçimleri kaybeden Halkın Gücü Partisi’nde istifa depremi | Video 01:54
Güney Kore’de seçimleri kaybeden Halkın Gücü Partisi’nde istifa depremi | Video 11.04.2024 | 10:33
Yağmurdan kaçan yarış atı, tren istasyonuna sığındı | Video 00:45
Yağmurdan kaçan yarış atı, tren istasyonuna sığındı | Video 11.04.2024 | 09:29
ABD Başkanı Joe Biden, İsrail’e yönelik savunma desteğini yineledi | Video 08:43
ABD Başkanı Joe Biden, İsrail’e yönelik savunma desteğini yineledi | Video 11.04.2024 | 08:32
Tayvan’daki depremde tünele sığındılar, ölmekten son anda kurtuldular | Video 00:58
Tayvan’daki depremde tünele sığındılar, ölmekten son anda kurtuldular | Video 10.04.2024 | 16:19
Japonya’daki Müslümanlar Ramazan Bayramı namazı için Tokyo Camii’ne akın etti | Video 15:00
Japonya’daki Müslümanlar Ramazan Bayramı namazı için Tokyo Camii'ne akın etti | Video 10.04.2024 | 13:28
Batı Şeria’da binlerce Müslüman bayram namazı kıldı | Video 02:29
Batı Şeria’da binlerce Müslüman bayram namazı kıldı | Video 10.04.2024 | 13:28
Mescid-i Aksa’da bayram namazı 60 bin Müslümanla kılındı | Video 03:17
Mescid-i Aksa'da bayram namazı 60 bin Müslümanla kılındı | Video 10.04.2024 | 12:18
Almanya’da binlerce Müslüman bayram namazını eda etti | Video 03:23
Almanya’da binlerce Müslüman bayram namazını eda etti | Video 10.04.2024 | 12:18
Filistinliler, İsrail saldırılarının gölgesinde bayram namazını kıldı | Video 03:55
Filistinliler, İsrail saldırılarının gölgesinde bayram namazını kıldı | Video 10.04.2024 | 10:29
Mekke’de bayram namazı kılındı | Video 05:19
Mekke’de bayram namazı kılındı | Video 10.04.2024 | 10:29
Azerbaycan’da bayram namazı kılındı | Video 03:59
Azerbaycan’da bayram namazı kılındı | Video 10.04.2024 | 10:28
ABD’de akılalmaz soygun! Soyulması imkansız demişlerdi, 30 milyon dolar buhar oldu | Video 03:23
ABD'de akılalmaz soygun! Soyulması imkansız demişlerdi, 30 milyon dolar buhar oldu | Video 10.04.2024 | 09:33
Almanya: “İsrail’in güvenliği Almanya’nın dış politikasının merkezinde” | Video 08:37
Almanya: “İsrail’in güvenliği Almanya’nın dış politikasının merkezinde” | Video 09.04.2024 | 15:01
Rusya’da demiryolu üzerindeki köprü çöktü: 1 ölü, 5 yaralı | Video 01:43
Rusya'da demiryolu üzerindeki köprü çöktü: 1 ölü, 5 yaralı | Video 09.04.2024 | 12:02
Rusya’da demiryolu üzerindeki köprü çöktü: 1 ölü, 5 yaralı | Video 01:43
Rusya'da demiryolu üzerindeki köprü çöktü: 1 ölü, 5 yaralı | Video 09.04.2024 | 11:52
Görenleri hayran bıraktı! 2024’ün ilk Güneş tutulması: Her görüntü zihninize kazınacak... | Video 00:56
Görenleri hayran bıraktı! 2024'ün ilk Güneş tutulması: Her görüntü zihninize kazınacak... | Video 09.04.2024 | 10:34
İsrail’e ihracat kısıtlaması getirildi! Ticaret Bakanlığı duyurdu: 54 ürün... | Video 21:48
İsrail'e ihracat kısıtlaması getirildi! Ticaret Bakanlığı duyurdu: 54 ürün... | Video 09.04.2024 | 09:31

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA