İngiltere’de elektrikli bisiklet patladı | Video

İngiltere'nin başkenti Londra'nın güneyindeki Sutton tren istasyonunda bir yolcuya ait park halindeki elektrikli bisikletin bataryası patladı. Londra itfaiyesinin açıklamasına göre 21 Martta yaşanan olayda patlamanın ardından alev alan bisiklet kullanılamaz hale gelirken, o sırada bankta oturan yolcular kaçarak olaydan yara almadan kurtuldu.

İstasyon Memuru Nigel McLachlan yaptığı açıklamada, "Yangın gerçekten şiddetliydi ve son derece hızlı gerçekleşti. Farklı bir zamanda yaşansaydı yıkıcı olurdu. Bunun doğurabileceği trajik sonuçları düşünmek istemiyorum. Neyse ki kimse yaralanmadı" dedi. Bisiklet sahibinin elektrikli bisikleti internetten satın aldığını belirten McLachlan, bu ürünlerin internetten yanlış batarya ve şarj cihazı ile satın alınması riskinin yüksek olduğunu, bu nedenle güvenilir bir mağazadan alınması gerektiğini ifade etti.

Bisikletin sahibi 25 yaşındaki Sahab Singh ise yaptığı açıklamada, bisikleti 4 ay önce satın aldığını belirterek, "Yangının yaşandığı güne kadar bisikletle ilgili hiçbir sorun yaşamadım. Çalışmak için Crystal Palace'a gidiyordum. Tren istasyonunda bisikletten dumanlar çıkmaya başladı ve ardından alevler içinde kaldı. Kaçabildiğim ve kimse yaralanmadığı için şanslıyım. Çok korkunçtu" şeklinde konuştu.

İtfaiye tarafından yapılan açıklamada, elektrikli bisiklet ve scooter yangınlarında artış yaşandığı kaydedildi. Açıklamaya göre Londra'da Ocak ve Nisan ayları arasında 31 e-bisiklet yangını, 9 e-scooter yangını meydana geldi.