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OTOMATİK OYNAT
01:17
Irak'ta yakıt tankeri patladı: 13 yaralı | Video 06.11.2022 | 08:40
00:36
Rusya'da, 13 kişinin öldüğü yangınla ilgili 2 kişi gözaltına alındı | Video 06.11.2022 | 08:40
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Rusya'da gece kulübünde yangın: 13 ölü, 5 yaralı | Video 05.11.2022 | 15:38
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Son Dakika: ABD'de hortum felaketi: 1 ölü, 10 yaralı | Video 05.11.2022 | 15:58
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Fransız model Marine El-Himer müslüman olduğunu böyle duyurdu | Video 05.11.2022 | 14:20
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Çin’in fırlattığı 23 tonluk dev roket Pasifik’e düştü | Video 05.11.2022 | 10:54
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Ukrayna’da 4.5 milyon kişi elektriksiz kaldı | Video 04.11.2022 | 16:35
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Hindistan'da hava kirliliği okulları tatil ettirdi | Video 04.11.2022 | 16:35
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İsrail savaş uçakları Gazze Şeridi'ni füzelerle vurdu | Video 04.11.2022 | 13:02
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Meksika’da 18 araç birbirine girdi: 3 ölü, 15 yaralı | Video 04.11.2022 | 10:26
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NATO Sekreteri Stoltenberg: Türkiye dünya gıda krizini önledi | Video 03.11.2022 | 20:54
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İmran Khan'a suikast! İşte İmran Khan suikast görüntüleri | Video 03.11.2022 | 15:31
Irak'ın Duhok kentinde yakıt tankerinin patlaması sonucu 13 kişi yaralandı.