Video Dünya İspanya’da limanda yangın: 80 tekne alev alev yandı | Video
İspanya’da limanda yangın: 80 tekne alev alev yandı | Video

İspanya’da limanda yangın: 80 tekne alev alev yandı | Video

12.01.2023 | 15:54

İspanya'nın Marbella kentindeki bir limanda çıkan yangında yaklaşık 80 tekne küle döndü.

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İspanya'nın güneyindeki Marbella kentinde bir limanda bulunan bakım-onarım tesisinde akşam saatlerinde yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye gönderilirken, alevler limanda giderek yayıldı. Limandaki 80'e yakın tekne alevlere teslim oldu. Limanın girişi kordon altına alınırken, alevler 2 saat süren çalışmaların ardından söndürüldü. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor.

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