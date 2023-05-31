Video Dünya İspanya'da sel! Araçlar yollarda kaldı | Video
İspanya'da sel! Araçlar yollarda kaldı | Video

İspanya'da sel! Araçlar yollarda kaldı | Video

31.05.2023 | 11:13

İspanya'nın güneydoğusunda etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel nedeniyle cadde ve sokaklarda su baskınları meydana gelirken, araçlar yollarda kaldı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
İspanya'da şiddetli yağışlar etkisini sürdürüyor. Ülkenin güneydoğusundaki Valencia ve Murcia özerk bölgelerinde yoğun yağış, seli beraberinde getirdi. Valencia Alicante'de araçlar yollarda kaldı, ara sokaklarda su baskınları meydana geldi. İspanya Ulusal Meteoroloji Ajansı, yağışın devam edeceği uyarısında bulundu.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İspanya’da sel! Araçlar yollarda kaldı | Video 01:02
İspanya'da sel! Araçlar yollarda kaldı | Video 31.05.2023 | 11:13
Rusya’nın casus balinası İsveç’te görüldü | Video 01:42
Rusya’nın casus balinası İsveç’te görüldü | Video 30.05.2023 | 16:31
Florida sahilinde silahlı saldırı! 4’ü çocuk 9 yaralı | Video 02:20
Florida sahilinde silahlı saldırı! 4’ü çocuk 9 yaralı | Video 30.05.2023 | 15:13
Çin’de caminin yıkılma iddiası Müslümanları sokaklara döktü | Video 02:14
Çin’de caminin yıkılma iddiası Müslümanları sokaklara döktü | Video 30.05.2023 | 12:57
Moskova’ya İHA saldırısı | Video 01:22
Moskova’ya İHA saldırısı | Video 30.05.2023 | 12:52
SON DAKİKA! Kiev’den Moskova’ya İHA’lı saldırı | Video 07:01
SON DAKİKA! Kiev'den Moskova'ya İHA'lı saldırı | Video 30.05.2023 | 10:32
Çin, uzaya ilk sivil astronotu gönderdi | Video 00:40
Çin, uzaya ilk sivil astronotu gönderdi | Video 30.05.2023 | 10:24
Başkan Erdoğan’ın zaferi Dünya basınında! İngiliz gazeteciden Türkiye yorumu: Dünyada krizleri çözecek | Video 03:38
Başkan Erdoğan'ın zaferi Dünya basınında! İngiliz gazeteciden Türkiye yorumu: "Dünyada krizleri çözecek" | Video 30.05.2023 | 09:21
Zelenskiy’den Başkan Erdoğan’a tebrik telefonu | Video 00:43
Zelenskiy’den Başkan Erdoğan’a tebrik telefonu | Video 30.05.2023 | 06:08
Ukraynalı çocuklar Rus saldırısından çığlık atarak kaçtı | Video 00:29
Ukraynalı çocuklar Rus saldırısından çığlık atarak kaçtı | Video 30.05.2023 | 06:08
İtalya’da turistleri taşıyan bot battı: 4 ölü | Video 00:27
İtalya’da turistleri taşıyan bot battı: 4 ölü | Video 29.05.2023 | 12:31
ABD’de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçim zaferi kutlandı | Video 04:11
ABD’de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçim zaferi kutlandı | Video 29.05.2023 | 11:22
Viyana’da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçim zaferi coşkuyla kutlandı | Video 06:56
Viyana'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim zaferi coşkuyla kutlandı | Video 29.05.2023 | 09:59
Başkan Erdoğan’ın seçim başarısı Brüksel’de kutlandı | Video 00:37
Başkan Erdoğan'ın seçim başarısı Brüksel'de kutlandı | Video 28.05.2023 | 21:00
Çin’in ilk yerli yolcu uçağı uçuşunu gerçekleştirdi | Video 01:54
Çin’in ilk yerli yolcu uçağı uçuşunu gerçekleştirdi | Video 28.05.2023 | 16:46
Fransız gazeteciden çaresizlik itirafı! ‘Askeri gücümüz acınacak halde, Erdoğan’a karşı Latin gücü kurmalıyız!’ | Video 01:12
Fransız gazeteciden çaresizlik itirafı! ‘Askeri gücümüz acınacak halde, Erdoğan’a karşı Latin gücü kurmalıyız!’ | Video 27.05.2023 | 10:30
Pakistan’da dev ölü balina kıyıya vurdu | Video 02:06
Pakistan’da dev ölü balina kıyıya vurdu | Video 26.05.2023 | 16:34
Rusya, Ukrayna’da kliniği vurdu: 1 ölü, 15 yaralı | Video 00:49
Rusya, Ukrayna’da kliniği vurdu: 1 ölü, 15 yaralı | Video 26.05.2023 | 14:42
Rusya, Ukrayna’da kliniği vurdu: 1 ölü, 15 yaralı | Video 00:49
Rusya, Ukrayna’da kliniği vurdu: 1 ölü, 15 yaralı | Video 26.05.2023 | 15:02
Azerbaycan’da sel: 2 ölü! | Video 04:28
Azerbaycan’da sel: 2 ölü! | Video 26.05.2023 | 13:43

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA