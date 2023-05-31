İspanya'da sel! Araçlar yollarda kaldı | Video
İspanya'nın güneydoğusunda etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel nedeniyle cadde ve sokaklarda su baskınları meydana gelirken, araçlar yollarda kaldı.
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