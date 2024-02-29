İsrail, Gazze’de gıda yardımı bekleyen sivilleri vurdu: 104 ölü, 760 yaralı | Video
İsrail’in Gazze şehrinin güneybatısında gıda yardımı bekleyen Filistinlilere ateş açması sonucu 104 kişi hayatını kaybetti, 760'dan fazla kişi yaralandı.
"YARDIM BEKLEYENLER SOĞUKKANLILIKLA ÖLDÜRÜLDÜ"
Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, saldırının "sivillere yönelik soğukkanlı bir katliam" ve İsrail'in devam eden "soykırım savaşının" bir parçası olduğu ifade edildi. Uluslararası topluma, sivilleri korumanın tek yolu olarak ateşkes sağlanması için "acilen müdahale" çağrısında bulunuldu.
ULUSLARARASI TOPLUMA TEPKİ
Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi tarafından yapılan açıklamada ise İsrail'in saldırıyı önceden planladığı belirtildi. Açıklamada uluslararası toplumun, özellikle de Biden yönetiminin, Filistinli sivillerin katledilmesine izin vermekle suçlanarak, "ABD yönetimini, uluslararası toplumu, İsrail işgalini ve uluslararası örgütleri, sivillerin öldürülmesinden sorumlu tutuyoruz. Tüm dünya ülkelerine, tüm Arap ve İslam ülkelerine, Arap Birliği'ne ve İslam İşbirliği Teşkilatı'na, soykırımı durdurması için İsrail'e baskı yapmak üzere acilen müdahale çağrısında bulunuyoruz" ifadeleri kullanıldı.
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