Video Dünya İsrail güçlerinden Nablus’ta Filistinli göstericilere müdahale: 353 yaralı

İsrail güçlerinden Nablus’ta Filistinli göstericilere müdahale: 353 yaralı

İsrail güçlerinden Nablus’ta Filistinli göstericilere müdahale: 353 yaralı
19.06.2021 | 10:53

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İsrail güçlerinden Nablus’ta Filistinli göstericilere müdahale: 353 yaralı 03:54
İsrail güçlerinden Nablus’ta Filistinli göstericilere müdahale: 353 yaralı 19.06.2021 | 10:53
Japonya’da 24 saati aşan rehine krizi sürüyor | Video 00:17
Japonya’da 24 saati aşan rehine krizi sürüyor | Video 18.06.2021 | 14:23
İsrail polisinden Filistinlilere müdahale | Video 01:12
İsrail polisinden Filistinlilere müdahale | Video 18.06.2021 | 14:23
Nepal'i sel ve heyelan vurdu: 11 ölü, 25 kayıp | Video 01:50
Nepal'i sel ve heyelan vurdu: 11 ölü, 25 kayıp | Video 18.06.2021 | 11:45
Berlin’de işgal ettikleri binadan çıkmak istemeyen marjinal gruplar polisle çatıştı | Video 01:04
Berlin’de işgal ettikleri binadan çıkmak istemeyen marjinal gruplar polisle çatıştı | Video 17.06.2021 | 16:36
ABD'de Asya kökenli kuryeye bıçaklı saldırı | Video 00:16
ABD'de Asya kökenli kuryeye bıçaklı saldırı | Video 17.06.2021 | 16:13
Çin'in uzay aracı Shenzhou-12 istasyona kenetlendi | Video 01:25
Çin'in uzay aracı Shenzhou-12 istasyona kenetlendi | Video 17.06.2021 | 16:12
Kanada'da dev hortum kamerada 00:29
Kanada'da dev hortum kamerada 17.06.2021 | 13:21
Biden, ısrarla soru soran muhabiri azarladı 01:18
Biden, ısrarla soru soran muhabiri azarladı 17.06.2021 | 13:21
Dünya Bankası’ndan El Salvador’a Bitcoin reddi | Video 00:43
Dünya Bankası’ndan El Salvador’a Bitcoin reddi | Video 17.06.2021 | 12:22
Kanada'da dev hortum kamerada | Video 00:29
Kanada'da dev hortum kamerada | Video 17.06.2021 | 12:18
Çin, yeni uzay istasyonunda görev alacak ilk mürettebatı taşıyan Shenzhou-12'yi başarıyla fırlattı 01:19
Çin, yeni uzay istasyonunda görev alacak ilk mürettebatı taşıyan Shenzhou-12'yi başarıyla fırlattı 17.06.2021 | 10:29
Avustralya’da sel bölgesini dev örümcek ağları kapladı | Video 00:48
Avustralya’da sel bölgesini dev örümcek ağları kapladı | Video 16.06.2021 | 14:37
Kuzey Kore lideri Kim'den kıtlık uyarısı | Video 02:02
Kuzey Kore lideri Kim'den "kıtlık" uyarısı | Video 16.06.2021 | 12:47
Kolombiya'da orduya bombalı saldırı: 36 yaralı 01:22
Kolombiya'da orduya bombalı saldırı: 36 yaralı 16.06.2021 | 11:05
New York'ta korona virüs kısıtlamalarının kaldırılışı coşkuyla kutlandı | Video 04:22
New York'ta korona virüs kısıtlamalarının kaldırılışı coşkuyla kutlandı | Video 16.06.2021 | 09:06
İsrail'den alçak provokasyon! Hz. Muhammed'e hakaret edip Filistinlilere saldırdılar 03:50
İsrail'den alçak provokasyon! Hz. Muhammed'e hakaret edip Filistinlilere saldırdılar 16.06.2021 | 00:35
ABD'de kimyasal madde tesisindeki dev patlama anı kamerada! 00:58
ABD'de kimyasal madde tesisindeki dev patlama anı kamerada! 15.06.2021 | 14:19
Rusya'da akaryakıt istasyonunda şiddetli patlama | Video 01:42
Rusya'da akaryakıt istasyonunda şiddetli patlama | Video 14.06.2021 | 17:18
Sıcaktan bunalan Pakistanlılar plaja akın etti, Covid-19 unutuldu | Video 00:44
Sıcaktan bunalan Pakistanlılar plaja akın etti, Covid-19 unutuldu | Video 14.06.2021 | 16:59

İsrail güçlerinin, Batı Şeria’da yer alan Nablus kentinde yasa dışı Yahudi yerleşimine karşı protesto düzenleyen Filistinlilere müdahalesi sonucu 353 kişi yaralandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Batı Şeria'da yer alan Nablus kentinde toplanan Filistinliler, kentin güneyindeki Beita kasabasında yasa dışı Yahudi yerleşimini protesto etmek için gösteri düzenledi. İsrail güçleri, Filistinli protestocuları dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ve plastik mermi kullanırken, Filistinliler ise İsrail güçlerine taş atarak karşılık verdi. Yaşanan olaya ilişkin Filistin Kızılayı tarafından yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin müdahalesi sonucu 1'i ağır 353 Filistinlinin yaralandığı, müdahale sırasında ayrıca 2 ambulansın da zarar gördüğü belirtildi.


Öte yandan İsrail'in 1967 yılında işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi ve bu yerlerde ise 450 binden fazla Yahudi yerleşimci ikamet ediyor.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA