Video Dünya İsrail’de erken seçim çağrısıyla düzenlenen protesto 2’inci gününde | Video
İsrail’de erken seçim çağrısıyla düzenlenen protesto 2’inci gününde | Video

İsrail’de erken seçim çağrısıyla düzenlenen protesto 2’inci gününde | Video

02.04.2024 | 06:01

İsrail işgali altındaki Kudüs’te binlerce kişinin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetini protesto ederek, erken seçim çağrısıyla düzenlediği protesto 2’inci gününde devam ediyor.

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İsrail'de erken seçim çağrısıyla düzenlenen protesto 2'inci gününe girdi. İsrail işgali altındaki Kudüs'te İsrail parlamentosunun (Knesset) önünde yeniden bir araya gelen göstericiler, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetini protesto ederek, erken seçim çağrısında bulundu. Ellerinde İsrail bayrağı taşıyan göstericiler, Netanyahu hükümetine istifa çağrısında bulundu. Göstericiler, 4 gün sürmesi planlanan protestonun dün düzenlenen ilk gününün ardından Knesset önünde 100'den fazla çadır kurmuştu.
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