İsrail'de kaos büyüyor! Eski İsrail Başbakanı Olmert’ten "iç savaş" uyarısı! | Video
İsrail'de Başbakan Netanyahu öncülüğündeki koalisyon hükümetinin yargının yetkilerini sınırlayan düzenlemeyi onaylaması sonrası gösterilerin şiddeti arttı. Protestolar sırasında bir araç, yolu kapatan göstericileri ezerek geçti. Öte yandan Eski İsrail Başkanı Olmert ise "İç savaşa doğru gidiyoruz" açıklamasında bulundu.
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