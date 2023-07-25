Video Dünya İsrail'de kaos büyüyor! Eski İsrail Başbakanı Olmert’ten "iç savaş" uyarısı! | Video
İsrail'de kaos büyüyor! Eski İsrail Başbakanı Olmert’ten

İsrail'de kaos büyüyor! Eski İsrail Başbakanı Olmert’ten "iç savaş" uyarısı! | Video

25.07.2023 | 09:20

İsrail'de Başbakan Netanyahu öncülüğündeki koalisyon hükümetinin yargının yetkilerini sınırlayan düzenlemeyi onaylaması sonrası gösterilerin şiddeti arttı. Protestolar sırasında bir araç, yolu kapatan göstericileri ezerek geçti. Öte yandan Eski İsrail Başkanı Olmert ise "İç savaşa doğru gidiyoruz" açıklamasında bulundu.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İsrail’de kaos büyüyor! Eski İsrail Başbakanı Olmert’ten iç savaş uyarısı! | Video 05:30
İsrail'de kaos büyüyor! Eski İsrail Başbakanı Olmert’ten "iç savaş" uyarısı! | Video 25.07.2023 | 09:20
Reform karşıtı İsrailli protestoculara araçla saldırı! | Video 00:46
Reform karşıtı İsrailli protestoculara araçla saldırı! | Video 25.07.2023 | 09:21
Cezayir’de orman yangını: 15 ölü! 16 eyalette bin 500 kişi tahliye edildi | Video 04:28
Cezayir’de orman yangını: 15 ölü! 16 eyalette bin 500 kişi tahliye edildi | Video 24.07.2023 | 16:05
Ebeko Yanardağı’nda patlama! | Video 00:39
Ebeko Yanardağı’nda patlama! | Video 24.07.2023 | 14:21
Çin’de okuldaki spor salonunun çatısı çöktü: 11 ölü | Video 01:47
Çin’de okuldaki spor salonunun çatısı çöktü: 11 ölü | Video 24.07.2023 | 10:38
Kanada’da sel: 4 kişi kayıp | Video 01:38
Kanada’da sel: 4 kişi kayıp | Video 23.07.2023 | 14:54
Japonya’da trende bıçaklı saldırı | Video 00:27
Japonya'da trende bıçaklı saldırı | Video 23.07.2023 | 10:49
Meksika’da bara molotof kokteylli saldırı: 11 ölü | Video 00:50
Meksika’da bara molotof kokteylli saldırı: 11 ölü | Video 23.07.2023 | 08:47
Meksika’da akaryakıt kamyonu patladı: 1 ölü | Video 01:31
Meksika’da akaryakıt kamyonu patladı: 1 ölü | Video 23.07.2023 | 08:47
Yunanistan orman yangınlarıyla boğuşuyor! Rodos Adası’nda 2 bin kişi tahliye edildi | Video 00:27
Yunanistan orman yangınlarıyla boğuşuyor! Rodos Adası’nda 2 bin kişi tahliye edildi | Video 23.07.2023 | 08:47
Kırım Valisi Aksyanov: “Ukrayna, dronlarla mühimmat deposunu vurdu” | Video 00:41
Kırım Valisi Aksyanov: “Ukrayna, dronlarla mühimmat deposunu vurdu” | Video 22.07.2023 | 15:37
İklim aktivistleri yolu kapattı, bebeğini hastaneye yetiştirmeye çalışan annenin geçmesine izin vermedi | Video 01:04
İklim aktivistleri yolu kapattı, bebeğini hastaneye yetiştirmeye çalışan annenin geçmesine izin vermedi | Video 22.07.2023 | 14:07
Uçakta mide bulandıran olay! Yolcu, tuvaleti kullanamayınca yere eğilip yaptı! | Video 00:21
Uçakta mide bulandıran olay! Yolcu, tuvaleti kullanamayınca yere eğilip yaptı! | Video 22.07.2023 | 11:11
Güney Kore’de bıçaklı saldırı: 1 ölü, 3 yaralı | Video 00:26
Güney Kore'de bıçaklı saldırı: 1 ölü, 3 yaralı | Video 21.07.2023 | 12:00
İsveç’te Kur’an-ı Kerim’e yeni saldırı! Dışişlerinden çirkin saldırıya kınama | Video 01:22
İsveç’te Kur’an-ı Kerim’e yeni saldırı! Dışişlerinden çirkin saldırıya kınama | Video 21.07.2023 | 09:10
Kıbrıs Adası’nın en büyük havalimanı açıldı | Video 05:14
Kıbrıs Adası’nın en büyük havalimanı açıldı | Video 20.07.2023 | 16:30
Yemen’de gaz yüklü tanker ile akaryakıt tankeri çarpıştı: 2 ölü | Video 00:30
Yemen’de gaz yüklü tanker ile akaryakıt tankeri çarpıştı: 2 ölü | Video 20.07.2023 | 15:56
Yeni Zelanda’da FIFA Kadınlar Dünya Kupası öncesi silahlı saldırı: 2 ölü | Video 01:26
Yeni Zelanda’da FIFA Kadınlar Dünya Kupası öncesi silahlı saldırı: 2 ölü | Video 20.07.2023 | 10:55
Hindistan’da trafo patladı: 15 ölü! | Video 01:10
Hindistan’da trafo patladı: 15 ölü! | Video 19.07.2023 | 15:35
Cezayir’de yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 34 ölü | Video 01:20
Cezayir'de yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 34 ölü | Video 19.07.2023 | 14:11

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA