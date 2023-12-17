İsrailli yetkili rehine skandalına cevap veremedi | Video

İsrail ordusu, Gazze'de 3 İsrailli rehineyi yanlışlıkla öldürdüğü haberi dünya gündemine bomba gibi düştü. İsrailli yetkililer 'ölüm kapanını' itiraf ederken İngiltere merkezli bir platformda konuşan İsrailli sözcü o soru karşısında şekilden şekile girdi.